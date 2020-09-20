Cizre'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Cizre'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı yönden gelen başka bir tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan şoförler ağır yaralandı.
Kaza, Cizre Nusaybin karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Mardin’in Nusaybin ilçesi istikametinden Cizre istikametine doğru ilerleyen Gazi K. yönetimindeki 33 DNN 78 plakalı alkol yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Zekeriya D. yönetimindeki 33 B 2641 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Gazi K. ve Zekeriya D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy okulu öğretmenleri okulu boyayarak yeni eğitim dönemine hazırladı
YEREL HABERLER Köy okulu öğretmenleri okulu boyayarak yeni eğitim ...
Toplum Destekli Polislerden gazi bekçiye anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polislerden gazi bekçiye anlamlı ...
Şırnak’ta Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı
Seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk, feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk, feci ...
Cizre'de korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre'de korona virüs denetimleri devam ediyor
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Şırnak Üniversitesi senato toplantısına katıldı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Şırnak ...
Şırnak'ta, kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
YEREL HABERLER Şırnak'ta, kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X