Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 1420 Eylül 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.