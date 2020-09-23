Kaymakam Sinanoğlu yapımı devam eden projeleri inceledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Özel İdaresi tarafından Cizre’de yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Cizre Konak Mahallesinde yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının inşaat çalışmaları devam ediyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, şantiye sorumlusundan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlıklı Yaşam Merkezinin çok özel bir tasarıma sahip olduğunu belirten Kaymakam Sinanoğlu, binada aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık istasyonu, diyetisyen, ruh sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlığı danışmanlığı, gebe okulu ile KETEM hizmetlerin yer alacağını söyledi.

8 milyona mal olacak olan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının Şubat 2021'de tamamlanması hedefleniyor.

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