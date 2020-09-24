Uludere eğitimde başarıya koşuyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, sınavlarda önemli başarılar elde etti. Kaymakam Ahmet Solmaz, lise ve üniversite sınavlarında farklı bölümleri kazanan öğrencileri ödüllendirdi.

Uludere'de kamu kurum ve kuruluşların eğitim alanında hayata geçirdiği projeler meyvelerini vermeye başladı. İlçede yüzlerce öğrenci bu yıl yapılan lise ve üniversite sınavlarında başarılı oldu. Başarılı olan öğrencilere ödül verildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle başarılı öğrenciler ödüllerini aldı.

Etkinlikte konuşan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, hayata geçirilen projeler sayesinde binlerce öğrencinin kendini keşfettiğini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Geçen yıl Uludere’de göreve başladıktan sonra Uludere ve öğrencilerimiz için neler yapabiliriz diye daire amirlerimizle istişareler yaptık. İlerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin şekilleneceği kurumların temelinde eğitim kurumlarının olduğu bilinciyle birçok proje hazırladık ve 20192020 eğitimöğretim yılının başlamasıyla projelerimizi uygulamaya başladık. Biraz çaba ve gayret gerektiriyordu. Hazırladığımız eylem planında birçok projeyi devreye soktuk. 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerimizle ayrı ilgilenmek istedik. Projelerimiz pandemi süreci olmasına rağmen çok güzel ilerledi ve şimdi verimini alıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da 20192020 eğitim öğretim döneminde 6 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Demirtaş, "Bu projeler sayesinde 132 öğrenci istediği liseyi kazandı. 168 öğrenci ise lisans ve önlisans programlarına yerleşti. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Cizre Fen Lisesini kazanan Pınar Benek ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada bulunmak çok güzel, bizlere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarı hepimizin" şeklinde konuştu.

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