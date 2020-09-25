Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Riskli binalarda oturmayalım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Riskli binalarda oturmayalım

DHA

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Riskli binalarda oturmayalım


Sekvan KÜDENMehmet Yücel DURAKMehmet Selim YALÇIN/ ŞIRNAK,(DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta katıldığı programda dün İstanbul'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 1,5 milyon konutun acil dönüşümünü yapacağız. Bunun merkezi de İstanbul'dur. Bu noktada vatandaşımıza bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Enkaz altında can aramak istemiyoruz. Gelin, bu noktada biz her türlü iş birliğine hazırız. Her türlü projeye destek vermeye hazırız" dedi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan İl Değerlendirme Toplantısı'nda Şırnak'ta yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.
'HEPİMİZ ARTIK YENİ ŞIRNAK'I KONUŞUYORUZ'
Toplantının ardından açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta önemli çalışmaların yapıldığını anlattı. Terör olayları nedeniyle bir dönem Şırnak'ta göç olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, bugün tersine göç oluştuğunu söyledi. Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Bugün Hz. Nuh'un şehrinde, Hz. Nuh'un hemşehrileriyle bir araya geldik. Şırnak, ne yazık ki terör olayları sebebiyle çukur olaylarından çok ciddi zarar gördü. Hem şehrimiz hem de vatandaşımız bu noktada çok önemli mücadeleler verdiler. Hamdolsun bugün terörün bütün izlerini ortadan kaldırmak suretiyle şehrimiz bambaşka bir hüviyete kavuştu. Hepimiz artık yeni Şırnak'ı konuşuyoruz. Bugün Edirne'de, Antalya'da nasıl bir yaşam sürdürülüyorsa Şırnak'ta da aynı yaşamı, aynı kaliteyi, aynı standartları olan çalışmaları tüm ekibimizle sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Terör olayları sebebiyle Şırnak'ta göç olmuştu. Şimdi ise projemizin bitmesi sebebiyle buradaki yaşam kalitesinin yükselmesi sebebiyle tersine göç başladı. Şırnak'taki nüfusumuz artmaya başladı. Bu çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte hem dünyaya hem de terör örgütüne Şırnaklılar net bir mesaj vermiştir. Bu bölgede kalkınmayı, turizmi canlandıracak her türlü adımı da kararlı bir şekilde atmaktayız. Bugün şehrimizde kültürel, sportif her türlü faaliyetlerin yapıldığı etkinlikler yapılıyor. Şırnak, Cudi'de yamaç paraşütü, uçurtma etkinliğinin yapıldığı bir il haline geldi. Vatandaşımız burada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaktadır. Şırnak merkez ve ilçelerine toplamda 10 bin 155 konutun yapımı başlatıldı. Bu konutların tamamını 2 gün sonra vatandaşımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda Şırnak'a 6 milyar lira yatırım yaptık. Çok kısa zamanda terörün izlerini yok edecek çalışmalar yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunuldu. O süreçte Şırnaklı vatandaşlarımızı başka yerde misafir ettik. Onlara 573 milyon lira hem kira hem de taşıma yardımı verdik. Projelerimiz bittiğinde Şırnak çok daha güzel, yaşanabilir bir hale kavuşacaktır."
ŞIRNAK VE CİZRE'YE MİLLET BAHÇESİ 
Bakan Kurum, Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde Millet Bahçesi'nin kurulacağını ifade ederek, "Millet Bahçesi projesi kapsamında Şırnak'a 120 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapıyoruz. Aralık ayında TOKİ tarafından ihalesi yapılacak. Yine Cizre ilçesinde de millet bahçesi projemiz var. Bu kapsamda belediyemize gerekli maddi desteği sağladık. Cizre ilçesindeki tarihi surlarımız var. Surlarımızın etrafını korumak amacıyla koruma bandı içinde kalan vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara taşımak, onların rızasıyla birlikte bu dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Şırnak merkezde şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılayacak 4 otobüsü belediyemize hibe ediyoruz. Cizre'de Nuh peygamberimizin türbesinin etrafından çevre düzenlemesini yapacağız" dedi.
6 KÖMÜR OCAĞI KAPATILDI
Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarının kirli suyunun, Dicle Nehri'ne akan ve bir dönem su samurlarının yaşadığı Nerdüş Deresi'ni kirletmesi konusuna da değinen Bakan Kurum, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 6 işletmenin kapatıldığını söyledi. Nerdüş Deresi'nde denetimlerin yapıldığını anlatan Bakan Kurum, "Nerdüş Deresi kirliğiyle ilgili haziran ayında bakanlığımız ekiplerince denetimler yapıldı. Mevzuata aykırı işletmeye 88 bin lira para cezası kesildi. Yine 3 gün önce gelen ihbar üzerine bakanlığımızın ekipleri denetimlerini yaptı. O bölgede 9 kömür ocağı var. 6'sının faaliyeti mevzuata aykırı oldukları için durduruldu. Denetimlerimizi yapıyoruz. Kapatma cezası dahil mevzuata aykırı tüm işletmeleri durduracağımızı, gerekli cezai işlemleri yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu. 
'DEPREM TERÖR KADAR TEHLİKELİDİR'
Bakan Kurum, dün İstanbul'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, depremin terör kadar tehlikeli olduğuna vurgu yaptı. Bakan Kurum, "İstanbul'da beklenen depreme ilişkin dün bir deprem yaşadık. Bugün Şırnak'ta bu mesajı vermek de önemli, deprem, terör kadar tehlikelidir. Bu noktada biz Türkiye olarak nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu konuda bugüne kadar çok önemli adımlar attık. Yapmamız gereken birçok proje var. Bakanlık olarak bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 1,5 milyon konutun acil dönüşümünü yapacağız. Bunun merkezi İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen hemen her ilçemizde projemiz var. Acil öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü sağlamak noktasında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu noktada vatandaşımıza bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Enkaz altında can aramak istemiyoruz. Gelin, bu noktada biz her türlü iş birliğine hazırız. Her türlü projeye destek vermeye hazırız. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Mehmet Yücel DURAK, Mehmet Selim YALÇIN
2020-09-25 17:57:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor
YEREL HABERLER El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor
Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı
YEREL HABERLER Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, ...
Şırnak anneleri ile HDP'liler arasında gerginlik
YEREL HABERLER Şırnak anneleri ile HDP'liler arasında gerginlik
Uludere eğitimde başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Uludere eğitimde başarıya koşuyor
Kaymakam Sinanoğlu yapımı devam eden projeleri inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Sinanoğlu yapımı devam eden projeleri ...
Şırnak'ta spor ve sağlık günleri etkinliği
YEREL HABERLER Şırnak'ta spor ve sağlık günleri etkinliği
Cizre Kaymakamı Sinanoğlu okul inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Cizre Kaymakamı Sinanoğlu okul inşaatında ...
Şırnak'ta, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' yürüyüşü
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' yürüyüşü
Şırnak'ta rüşvet operasyonu: 10'u polis 15 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta rüşvet operasyonu: 10'u polis 15 gözaltı
Şırnak'ta rüşvet operasyonu: 10'u polis 15 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta rüşvet operasyonu: 10'u polis 15 gözaltı
Şırnak'ta 13 bin 426 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 13 bin 426 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting
YEREL HABERLER Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X