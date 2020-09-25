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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şırnak'ta il değerlendirme toplantısına katıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şırnak terör saldırıları sonucunda büyük acılar çekti" "Bugün artık hepimiz yeni Şırnak'ı konuşuyoruz" "Şırnak'ta terör olayları nedeni ile göç olmuştu, şimdi tersine göç başladı"

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şırnak'ta il değerlendirme toplantısına katıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şırnak terör saldırıları sonucunda büyük acılar çekti" "Bugün artık hepimiz yeni Şırnak'ı konuşuyoruz" "Şırnak'ta terör olayları nedeni ile göç olmuştu, şimdi tersine göç başladı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gelerek kentte devam eden yatırımları yerinde inceledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik karşıladı. Şırnak kent merkezinde kılınan cuma namazının ardından bir otelde Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve kurum müdürlerin katılımıyla il değerlendirme toplantısı yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kentin terör saldırıları sonucunda büyük acılar çektiğini anımsatarak, halkın hem can hem de mal konusunda büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Bakan Kurum, "Şırnak ne yazık ki terör olayları sebebiyle, çukur siyasetiyle çukur olaylarında ciddi zararlar gördü. Vatandaşlarımız bu konuda çok önemli mücadeleler verdiler ve bu gün terörün bütün izlerini bu gün ortadan kaldırmak suretiyle şehrimiz yepyeni bir imaja kavuştu. Artık bugün hepimiz yeni Şırnak’ı konuşuyoruz. Gerçekleştirilen her proje Şırnak’ta Şırnaklı vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde şehrimizi tüm noktalarında, mahallelerinde, beldelerin, köylerinde vatandaşlarımızın, bugün Edirne’de, Muğla’da, Antalya'da nasıl bir yaşam sürdürülüyorsa Şırnak’ta ve ilçelerinde de aynı yaşamı, aynı kaliteyi, sağlayacak çalışmayı ekiplerimiz ile sürdürmeye gayret ediyoruz. Terör olayları nedeniyle Şırnak’ta göç olmuştu. Şimdi artık projelerimizin bitmesi sebebiyle, artık buradaki kalitenin yükselmesi sebebiyle tersine göç başladı ve hem kent merkezinde hem de ilçelerde ve köylerde artmaya başladı. Bu çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte hem dünyaya hem de terör örgütüne Şırnaklı hemşerilerimiz net bir mesaj vermiştir. Bu bölgede kalkınmayı turizmi canlandıracak her türlü adımı da kararlı bir şekilde atmaktayız. Şırnak merkez ve ilçelerinde toplam 11 bin 155 konut yapımı başlatıldı ve bu konutlar iki gün sonrada tamamını da vatandaşlarımıza teslimini yapmış olacağız. 518 işyeri, 9 cami, 6 taziye evi, 16 okul, 112 kilometre içme suyu, 83 kilometrede kanalizasyon işi yapılmış. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yapılan bu işlerin toplam maliyeti yaklaşık 6 milyar Türk lirasıdır. Çok kıza zaman da o terörün izlerini yok edecek çalışmalar yapılmış. Ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" dedi.

"Deprem terör kadar tehlikelidir"
İstanbul depremi ile ilgili konuşan Bakan Kurum, "İstanbul'da bir deprem yaşadık, 4.2 büyüklüğünde Marmara açıklarında bir deprem yaşandı. Her zaman söylüyoruz, bugün Şırnak’tayız. Bu gün buradan da bu mesajı vermekte önemlidir. Deprem terör kadar tehlikelidir. Bu noktada biz Türkiye olarak yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyoruz. Bu konuda şimdiye kadar çok ciddi ve önemli adımlar attık. Daha yapmamız gereken ve hayata geçirmemiz gereken birçok proje var. Biz Bakanlık olmak bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 1 buçuk milyon acil konutların dönüşümü noktasında ve bunun merkezide İstanbul’dur. Bu konuda İstanbul’da bütün ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımız yürütüyoruz. Hemen hemen her ilçemizde bir projemiz var ve acil ve öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü sağlama noktasında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza buradan bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Biz enkaz altında can aramak istemiyoruz. Vatandaşlarımızı aramak istemiyoruz. Gelin biz her türlü işbirliğine hazırız. Her türlü projeye verilecek desteklere hazırız. Biz kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz. Bu konudaki kararlığımızda devam ediyor" diye konuştu.
Bakan Kurum, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile birlikte Fora Kazığı çalışması, merkez Kent Meydanı, Ticaret Merkezi, kapalı otopark, Seyir Terası ve terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, Şırnak Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Şırnak’tan ayrılarak Gaziantep’e geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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