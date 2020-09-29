Silopi’de yer fıstığı hasat şenliği başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasat şenliği başladı. Etkinliğe telekonferans yöntemi ile bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silopi ilçesinde 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, rekoltenin de 20 bin tona çıktığını belirterek, böylece kentin Türkiye’deki yer fıstığı üretiminde ilk 3 il arasına girdiğini söyledi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kavaközü köyünde yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli görüntülü telefon bağlantısıyla katıldı. Telekonferans ile alandakilere seslenen Pakdemirli, 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, rekoltenin de 20 bin tona çıktığını belirterek, böylece kentin Türkiye’deki yer fıstığı üretiminde ilk 3 il arasına girdiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Şırnak’ın hep güzelliklerle, rekorlarla ve iyi konularla anılmaya başladığını kaydetti. Bakanlık olarak Şırnak’ın, Şırnaklıların, valiliğin ve belediyenin yanında olduklarını aktaran Bakan Pakdemirli, "Şırnakımıza 18 yılda 518 milyon lira destek verdik. Bu da gayri safi tarımsal hasılanın 4 misli artmasına sebebiyet verdi. Şırnak, çok daha fazlasını hak ediyor, çok daha fazlası yapılabilir. Çok daha fazlası için Bakanlık olarak Şırnakımızın, Şırnaklılarımızın emrindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak. Hep bunu söyledik. Şunu da müjdeleyelim. Kış olmadan en yakın zamanda Şırnak’a geleceğim. ŞırnakSilopi’deki üretim artışı, özellikle bölgenin terörden arındırılmış olması ve bundan kaynaklı artık çiftçinin, vatandaşın normal hayatına dönmekle ilgili arzu ve isteklerinden kaynaklıydı. Geçen yıl Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne böyle bir başvuru oldu, ’yer fıstığı üretimini artırmak istiyoruz’ diye. Böylece, 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanını 60 bin dekara, rekolteyi 20 bin tona çıkardık. Böylece Şırnak, Türkiye’de ilk üçe girdi. Şırnak artık bitkisel üretimiyle, tarımsal üretimiyle, hep iyi konularda anılan çok olumlu baktığımız bir şehir. Vatandaş da orada devlete karşı son derece pozitif. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Şırnak’a her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.



Ekim alanı 8 bin dekardan 60 bin dekara çıktı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarlada traktöre binerek hasat yaptı. Daha sonra hasat hakkında yetkililer ve çiftçilerden bilgi alan Vali Ali Hamza Pehlivan, 2017 yılında ilk hasadın yapıldığını belirtti. Vali Pehlivan, yer fıstığı üretiminin ilçede 2017'den beri yapıldığını söyledi. Vali Pehlivan "O yılda 8 bin dekar ekim yapılırken bugün çok şükür 60 bin dekarı bulmuş durumdayız. Genel müdürümüz ile de konuştuk, şu anda Türkiye’de yer fıstığı hasadında 3’üncü sıradayız. Bu Silopimize, Şırnakımıza yakışan bir neticedir. İlçemizde 10 köyümüzde faaliyet yapılıyor ve 400’e yakın çiftçimiz de bundan gelir elde ediyor. Yer fıstığı üretimi 2 hasat şeklinde yapılma imkanına sahip. Dekar başı da yaklaşık 400450 kilogram verim elde edilebiliyor. İkinci hasat döneminde de verim çok fazla düşmüyor. 300350 kilogram gelir elde etme imkanı bulunuyor. Geçen yılın rakamlarına göre dekar başı ürünün yaklaşık 3 bin lira geliri vardı. Bu sene tabii fiyatları biraz daha arttı ve şu an çiftçimizin eline yaklaşık dekar başı 330 milyon lira para geçerek kazanç elde edecek. Tabii bugün itibarıyla üretilen yer fıstığı il dışında işleme ve paketlemeye gönderiliyor ama bu konuda da gelişimler var. Elbette ki Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve devlet büyüklerimizin imkanlarıyla onlara ulaştırıyoruz. Nitekim dekar başına da geçen yıl 19 lira ve mazot ve gübre desteği sağladık" diye konuştu.

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