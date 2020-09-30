Isparta Belediyesi Şırnak'ta kardeş belediyeleri ile buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kardeş belediyeleri olan Şırnak'ı Uludere İlçe Belediyesi ile Şenoba ve Hilal belde belediyelerini ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler, Uludere İlçe Belediyesi, Şenoba ve Hilal belde belediyeleri ile kardeş belediye protokolü imzalamak için Şırnak’a geldi. Heyeti havaalanında karşılayan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek misafirleriyle beraber ilde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Belediye başkanları daha sonra kardeş belediye protokolünü imzaladı.

Burada konuşan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Şırnak ve Isparta'nın ezelden beri kardeş olduklarını ve kardeş kalmaya devam edeceklerini söyledi. Başdeğirmen, "Halkımızın kadirşinas ve misafirperverliklerinden dolayı çok memnun oldum. Böylesi kardeşliğin daha çok pekişmesi için önümüzdeki aylarda bizim kadınlarımız Uludere’ye gelecek. Buradaki hanım kardeşlerimizde Isparta’ya gelecek. Allah’ın izniyle karşılıklı imzalarla sınırlı kalmayacak biz kardeştik belediyelerimizde kardeş oldu artık. Bu vesileyle maddi manevi karşılıklı desteklerimiz olacaktır" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise gelen heyeti ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ürek, "Cumhurbaşkanımızın kardeş belediye projesi kapsamında Uludere Belediyesi, Şenoba ve Hilal belde belediyeleri ile Isparta Belediyesi kardeş belediye olmuştu. Geçen aylarda biz Isparta’ya gittik. Çok güzel ağırlandık. Şimdi değerli başkanım ve heyeti burada, çok mutluyuz. Geldikleri için çok teşekkür ederim. Kardeş belediye protokolünü imzaladık. Bu vesileyle aramıza nifak sokmaya çalışanlar kardeşliğimizi bölemeyecekler. Doğu batı kardeşliği her daim devam edecektir. Bu vesileyle bizlerle olan güzel heyete çok teşekkür ederim. Uludere'mizin güzel hediyelerini takdim ettik. İnşallah karşılıklı güzel projelerimiz olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kardeş belediye protokolü imzalandı.

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