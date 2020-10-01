Şırnak’ta Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali

İHA

Şırnak’ta Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali

020304 Ekim 2020 tarihlerinde Şırnak’ta, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak.
Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansıması sonucu ve Şırnak'ta güvenliğin sağlanmasıyla, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşıyor. Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda 020304 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak.
Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenecek olan ve 50'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 3 gün sürecek. Dereceye giren ilk dört sporcunun milli pilot statüsü kazanacağı yarışların ödül töreni 4 Ekim Pazar günü yapılacak.
Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Osman Oğrak, “Bu organizasyon Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliği ile yapılıyor. 2020 Türkiye Pilotlar Sıralaması (TPS) takviminde Türkiye’de 3 etap olarak kararlaştırıldı. Bu etapların ilkini Trabzon’da ikincisi Bursa’da ve üçüncüsü final etabı ise Şırnak Namaz Dağı'nda yapılacaktır. Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ilimize gelmiş bulunmaktalar. Yarışma takvimimiz 2 ile 4 ekim arasında uygulanacaktır. 2 ekim resmi antrenman günü, 3 ekimde yarışıma günü ve 4 ekim ise yarışmaların bitişinde ödül töreni düzenlenecektir. İlimiz sürekli olaylarla anılmasını istemiyoruz. Sosyal ve sportif faaliyetlerle anılmasını istiyoruz. Şırnak Namaz Dağı yamaç paraşütüne son derece elverişli bir bölgeye sahibiz. Şu an dışarıdan gelen misafir sporcularımız gerçekten tepemizi çok beğendiler. Bugün çok güzel bir uçuşta yaptık. Şu ana kadar 40 sporcu müracaat etmiş. Cuma günü saat 5’e kadar başvurular devam edecek. Hedef talimatına göre maksimum 50 sporcu başvurabiliyor. Tahminimce 50 kotamızı dolduracağız. Türkiye Pilotlar Sıralaması (TPS) ilk dört kişi milli pilot, ikinci dörtte ise yedek pilot, toplamda 8 kişi milli pilot statüsünü alıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta, HDP'liler çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemini engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, HDP'liler çocukları PKK tarafından ...
Şırnak'ta, HDP'liler çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemini engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, HDP'liler çocukları PKK tarafından ...
Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 4'üncü haftasında HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını tencere ve tavalara vurarak engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 4'üncü ...
Uzmanından cilt bakımı önerileri
YEREL HABERLER Uzmanından cilt bakımı önerileri
Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Cizre-Silopi yolunda ...
Şırnak’ta 4 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 4 terörist yakalandı
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı
YEREL HABERLER Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı
Terörden temizlenen Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı
Şırnak Belediyesinin yol genişletme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şırnak Belediyesinin yol genişletme çalışmaları devam ...
Isparta Belediyesi Şırnak'ta kardeş belediyeleri ile buluştu
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi Şırnak'ta kardeş belediyeleri ile ...
Silopi’de yer fıstığı hasat şenliği başladı
YEREL HABERLER Silopi’de yer fıstığı hasat şenliği başladı
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
YEREL HABERLER Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ta 3 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 3 terörist yakalandı
Cizre 35 yıl sonra sinema salonuna kavuştu
YEREL HABERLER Cizre 35 yıl sonra sinema salonuna kavuştu
Isparta'dan Şırnak'a kardeş belediye yolculuğu
YEREL HABERLER Isparta'dan Şırnak'a kardeş belediye yolculuğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X