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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta korona virüs denetimi

İHA

Şırnak’ta korona virüs denetimi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka kentte sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte, Vakıfkenet Mahallesi Aliker sokakta sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Pehlivan, halkın kurallara uymasını istedi. Denetimleri sırasında konuşan Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetim faaliyetleri kapsamında, korona virüs denetimlerinin devam ettiğini söyledi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaya davet etti.
Vali Pehlivan Başkan Yarka ile birlikte her mahalleye semt pazarı projesi kapsamında ilki Vakıfkent Mahallesinde yapılan semt pazarı ve 20. Caddede yapılan yol genişletme ile taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yarka incelemelerde semt pazarı, yol genişletme ve taş duvar çalışmalarına ilişkin Vali Pehlivan’a gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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