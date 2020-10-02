Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı desteği

Şırnak'ın Cizre İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Cizre Şubesi işbirliği ile Adliye Sarayı karşısı tarihi Cizre Kalesi Bırca Belek girişinde 'Kan Ver Hayat Kurtar' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinliğe Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu, Cumhuriyet Savcısı Osman Güneş, hakim Fatih Gültekin, Cizre Kızılay Şube Başkanı Salih Sefinç, Denetimli Serbestlik Müdürü Turgay Agboyraz, Denetimli Serbestlik Şefi Veysi Gültekin, adliye ve denetimli serbestlik Personelleri, denetimli serbestliğe tabi yükümlüler ile vatandaşlar katıldı.

'Kan ver Hayat Kurtar' sloganı ile başlatılan kan kampanyası ile ilgili konuşan Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cizre Kızılay Şubesi işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Cizre Kızılay Şube Başkanı Salih Sefinç ise "Korona virüsün yol açtığı tedirginlik nedeniyle kan bağışları ve kan stokları azaldı. Kan bağışı konusunda vatandaşlar önceki zamanlara göre daha duyarlı olmalı" dedi.

Kan bağışı kampanyasının Hükümet Konağı önünde 11 Ekime kadar kadar devam edeceği belirtildi.

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