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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta yamaç paraşütünde final heyecanı başladı

İHA

Şırnak’ta yamaç paraşütünde final heyecanı başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali bugün yapılan antrenman uçuşları ile başladı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali, yapılan antrenman uçuşları ile başladı. Şırnak’ta huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda düzenlenen şampiyonanın finali 3 gün sürecek. Yaklaşık 40 yamaç paraşütü pilotunun katılacağı şampiyona sonunda 1. etap, 2. etap ve finalde en az ceza puanı alan pilotlar arasından Yamaç Paraşütü Milli Takımı oluşturulacak.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, “Şırnak’ta Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu hedef şampiyonasının üçüncü ve son etabında bulunuyoruz. Bugün antrenman ile başladık. Bugün havanın fazla rüzgarlı olması nedeniyle yarın ve öbür gün uçuşlarımızı yapacağız. Bu yarışma yaklaşık on yıldır Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenmektedir. Bu yarışmaların sonunda Türkiye şampiyonası dereceleri ortaya çıkıyor. Ve o derecelere göre milli takım seçiliyor. Milli takımımızı her sene yurt dışında yapılan yarışmalara gönderiyoruz. Bugün burada yapılacak olan yarışmaya yaklaşık 34 sporcu katıldı. Türkiye genelinde yaklaşık 8 takım var. Güzel bir katılım oldu. Şırnak’ta düzenlenmesinde Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü çok büyük bir özveri ile çalıştı. Yamaç paraşütü kolay yapılan bir spor ve öğrenilmesi de kolaydır. Bu sporu insanlar kolay bir şekilde öğrenip uçabiliyorlar. Bu nedenle Türkiye’nin dört bir yanına kolayca yayıldı. Şırnak’ta da yayılarak buradaki Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü 20 kişilik bir grup oluşturdu. Bu ekip bütün yarışmalara katılarak tecrübe edindi. Biz de burada bu yarışmanın yapılması için karar verdik. Bu işlerin Türkiye’nin dört bir yanında yapılarak yükselmesini istiyoruz. Özellikle Şırnak’ın bundan sonra doğa sporlarıyla daha fazla anılması bizim için önemlidir. Şırnak’ın çevresindeki dağlık alana baktığımızda Cudi, Gabar, Namaz Dağı olsun, yamaç paraşütü açısından çok uygun bir coğrafyadır. Burada uzun mesafe uçuşları da çok rahatlıkla yapılabilir. Yamaç paraşütü için her şey var, o yüzden biz de Şırnak’ı tercih ettik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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