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Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması

DHA

Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)TÜRKİYE Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 10 ilden 33 sporcunun katılımıyla yıllarca terör olaylarıyla anılan Şırnak'taki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda başladı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası etkinliği yapıldı. Yarışmaya Türkiye genelinde 10 ilden 33 pilot katıldı. 2 gün devam edecek olan yarışmada pilotlar Namaz Dağı'nda uçmanın keyfini yaşadı. 
Yarışmanın açılış programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, vatandaşlar ve yamaç paraşütü pilotları katıldı. 
'TERÖRLE MÜCADELEDE ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARI ŞEHRİMİZİ GÜVENLİ KILDI'
Şırnak'ta sağlanan huzur ikliminin yansımalarının bu organizasyonlarla somut bir şekilde görüldüğünü anlatan Vali Ali Hamza Pehlivan, önümüzdeki hafta rafting Türkiye şampiyonasının Beytüşşebap ilçesinde yapılacağını söyledi. Vali Pehlivan, "Bu ve benzeri etkinlikler her geçen gün artarak devam edecek. Öncelikle bu huzur, güvenlik ikliminin sağlanmasında ilimize ve bu konudaki mücadeleye vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik birimlerimiz yoğun mücadeleler veriyor. Vatandaşlarımız işbirliği halinde terörle mücadele ve elde edilen başarı şehrimizi her geçen gün çok daha fazla güvenli kıldı. Ve bu ortamları yaşamak hepimize nasip oldu. Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Bunun memnuniyetini yaşıyorlar.  Sporcularda hem parkuru çok beğendiklerini ifade ettiler hem de bu vesile ile Şırnak´a gelmiş olmaktan mutlu ve memnun olduklarını ifade ettiler" dedi.
'CUDİ VE NAMAZ DAĞLARI GEÇMİŞTE SIKINTILARLA ANILDI'
Bundan sonraki hedeflerinin Cudi Dağı'nda da bu tür etkinlikler yapmak olduğunu belirten Vali Pehlivan, şunları söyledi:
"Cudi ile ilgili bir konsept geliştirmiş durumdayız. İçişleri Bakanlığımıza sunduğumuz proje güvenlik temelli bir proje. Kulelerimiz bitiyor. Yüzde 50'sinden fazla bitmiş durumda. Orayı sadece bir güvenlik konsepti olarak değil, Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olması hasebi ile de tarih, kültür ve beraberinde doğa ve devamında inşallah turizm konseptli bir yapıya ulaştırma gayreti ve arzusu içerisindeyiz. Birkaç gün önce Cudi'ye ceylanları bıraktık. Orasının çok değişik mesajları var. İnsanlığının ikinci doğuşu olarak sayılan bir nokta. Ama sadece insanların değil, bütün canlıların ikinci doğuş alanı olan bir yer. Zaten Namaz Dağı ve Cudi Dağı adeta birbirini selamlıyor. İlimizde de gerçekten simge dağlarımız. Geçmişte belki sıkıntılarla anıldı. Ama bundan sonra inşallah güzelliklerle güzel faaliyetlerle yapılacaktır." 
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise son iki yıldır Şırnak'ta bu tür etkinliklerin yapıldığına dikkat çekerek, "Geçmişte maalesef çok sıkıntı çektik. Şırnak son iki yıldır, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her gün yeni bir etkinlikle karşılaşıyoruz. Şırnak´ta sportif faaliyetlerin dışında ilimizde her tür etkinlik olacaktır. Bu etkinlikle emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Programda, yamaç paraşütü pilotları tarafından ziyaretçilere görsel şölen sunuldu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-10-03 13:31:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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