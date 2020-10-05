Vali Pehlivan ve Başkanı Yarka yol çalışmalarını inceledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte BalverenUludere yolu üzerindeki altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.
Mijin içme suyu hattının geçtiği güzergahlarda devam eden altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, kış aylarında yoğun yağışa bağlı olarak yaşanan heyelan ve toprak kaymasının önüne geçmek için, güzergah boyunca yapılması düşünülen fore kazık ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunarak, teknik ekiplerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.