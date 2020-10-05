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Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

İHA

Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 28 Eylül 4 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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