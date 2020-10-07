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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan, Genç İstihdam Teşviki Projesi toplantısına katıldı

İHA

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan, Genç İstihdam Teşviki Projesi toplantısına katıldı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Drr. Mehmet Emin Erkan, TRC3 bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesi toplantısına katıldı.
Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen TRC3 bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesinin ilk operasyon yönlendirme komitesi toplantısı Mardin'de bir otelde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Batman Valisi ve DİKA Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin’in yaptığı toplantıya Rektör Erkan’ın yanı sıra, Şırnak Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri Cihat Sakın, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora katılım sağladı.
Bölgesel ve ulusal kurumlarla işbirliği çerçevesinde genç işsizlere ve lisans öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan eğitim programları ve çeşitli destek hizmetlerinin ele alındığı toplantı, operasyon faydalanıcısı kıdemli temsilcisi Ahmet Alanlı’nın kapanış konuşması ile son buldu.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan , proje toplantısına yönelik yaptığı değerlendirmede, "TRC3 bölgesindeki 1529 yaş aralığındaki genç işsizler, ilgili bölgedeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler, işverenler ve işveren temsilcileri, DİKA personeli ile sosyal ortak ve yerel aktörlere ait personellerin hedef olarak belirlendiği bu proje aracılığı ile çeşitli eğitim programları ve destek hizmetleri sunulacaktır. Gençlerimizin yanı sıra kamu kurumlarına, yerel paydaşlara, işveren ve işveren temsilcilerine yönelik eğitim programlarının yer aldığı bu proje hizmet bileşeni kapsamında, eğitimler aracılığı ile gençlerimizin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesinin yanı sıra yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin artırılması da hedeflenmiştir" dedi.

DİKA temsilcileri Şırnak Üniversitesini ziyaret etti
Şırnak Üniversitesinin paydaş olarak katıldığı TRC3 bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesinin hayata geçirilmesi kapsamında uygulama süreci ile ilgili olarak, DİKA temsilcileri Şırnak Üniversitesine ziyarette bulundu. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan başkanlığında gerçekleştirilen ve üniversite senato toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Üniversite Kariyer Planlama Merkezi, Şırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. üyesi Ferhat Şirin Sökmen katılım sağladı. Toplantıda üniversitenin genç istihdamı destekleyen AB projesine sağlayacağı katkı, üstleneceği görevler ve proje süreçleri hakkında DİKA temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, toplantı sonrasında kütüphane, Kongre Merkezi ve kampüs alanında yer alan tekstil atölyesine gerçekleştirilen ziyaret vesilesiyle, bölgenin ve kentin kalkınmasına, akademik gelişimine ve işgücünün arttırılması ile istihdamın güçlendirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar ve projeler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.
DİKA temsilcileri, Şırnak Üniversitesinin projede bulunmasından ve katkılarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek proje kapsamında düzenlenecek eğitim, seminer ve toplantılar vesilesi ile üniversiteyi yeniden ziyaret etmek istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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