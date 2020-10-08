Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler (2)

SOYLU BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda, Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve diğer yetkililer katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-10-08 11:38:02
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