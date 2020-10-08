Habur Çayında rafting heyecanı başladı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayında Türkiye Rafting Şampiyonası heyecanı başladı.

Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansıması sonucu Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Habur Çayında rafting yapmanın heyecanı yaşanıyor. Habur Çayında 711 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye Rafting Federasyonu ve Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan şampiyonaya 22 takım katılacak ve etkinlik 5 gün sürecek.

Türkiye Rafting Federasyonu ve Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenen şampiyona, Habur Çayı'nda start aldı ve sporcular 2 kilometrelik parkurda kürek çekti.

Antalya’dan Türkiye Rafting Şampiyonası'na katılan Sacide Akkoca, "Değişik bir yer, değişik bir yöre, buraya gelirken aklımızda herhangi bir önyargı yoktu. Biz gelirken haritadan baktık nereye gidiyoruz diye. Güzel bir doğa ve misafirperver bir ortamla karşılaştık. Biz gayet mutluyuz. Doğası, suyu güzel, ülkemizin doğu ve batısının kaynaşması için güzel bir rafting etkinliği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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