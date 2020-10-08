Şırnak'ta, terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 929 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 929'u hak sahiplerine teslim edildi. Son konutlarla bugüne kadar 5 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan konutların da bu ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 929 konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kura töreni yapıldı. Törende konuşan Çevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, terör mağduru 5 bin 30 aileye konutları teslim edildiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından yapılan konutların teslimi müdürlüğümüz üzerinden noter huzurunda kura yöntemi ile yapılmaktadır. Hem valiliğimiz hem bakanlığımız vatandaşların mağdur olmamaları için bu süreçte yoğun gayret sarf etmekte. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızı kuramıza dahil etmedik. O yüzden noter huzurunda, komisyon gözetiminde mahallede bulunan muhtarlarımız, azalarımızı komisyona dahil ederek kuramızı tamamlayacağız. Bugün Cumhuriyet Mahallesi 4´üncü etap 2´nci bölgesinde yapımı tamamlanan 984 konutun, 929 adetini vatandaşlarımıza inşallah kura ile teslim etmeyi planlıyoruz'' dedi.

Ardından çekilen kurada, hak kazananlara konutları teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-10-08 13:21:58



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