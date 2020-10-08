Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı üzerinde rafting yaptı.

Devletin kararlı operasyonları ile terörden temizlenen Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayında Kotalı Rafting Türkiye şampiyonası düzenlendi. Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sporcularla birlikte Habur Çayında rafting yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.