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Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı

İHA

Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı üzerinde rafting yaptı.
Devletin kararlı operasyonları ile terörden temizlenen Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayında Kotalı Rafting Türkiye şampiyonası düzenlendi. Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sporcularla birlikte Habur Çayında rafting yaptı.

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