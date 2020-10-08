Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasını, partililer ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Engellemelere rağmen kadınlar, HDP il binası önünde basın açıklaması yaparak HDP'nin 6-8 Ekim olaylarının hesabını vermesini istedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk Bayrakları, 6-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü'nün fotoğrafı ve '6-8 Ekim olaylarının hesabını verin' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ile HDP önüne gelen kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Kadınların 5´inci haftadaki eylemini de HDP´liler ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.

'CİĞERİMDEN BİR PARÇA SÖKÜP GÖTÜRDÜLER'

7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için gelen Sakine Kartal, "Ne hakları var çocuklarımızı dağlara götürüyorlar? Kendi çocuklarını ağa yapıyorlar. Kendi çocuklarını başka devletlere götürüyorlar. Ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Ciğerimden bir parça söküp götürdüler, dağa" dedi.

1995´te askerdeyken Tunceli şehit olan Emin Kurt'un ablası Güler Kuşan, "Ben bir şehit ablasıyım. PKK'nın bitmesini istiyorum. Komşularımızın çocuklarını zorla götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-10-08 17:45:13



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