Şırnak annelerinin eylemi 5’inci haftasında

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklaması, HDP’liler tarafından ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalınarak v slogan atılarak engellenmeye çalışıldı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. 68 olayları sırasında öldürülen Yasin Börü’nün fotoğrafı ve “68 Ekim olaylarının hesabını verin”, “Teröre geçir yok” dövizleri ile HDP önüne gelen kadınlar, sık sık "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Kadınların 5’inci haftadaki eylemini HDP’liler ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak ve slogan atarak engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.

Tunceli'de şehit olan Emin Kurt’un ablası Güler Kuşan, “Ben bir şehit ablasıyım. PKK’nın bitmesini istiyorum. Komşularımızın çocuklarını zorla götürdüklerini biliyoruz. Artık bu savaş bitsin istiyoruz. Biz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Bitsin artık PKK bitsin. Bir şehit kardeşi olarak, kardeşimi askerde şehit ettiler. Hatta bir evden 3 kişinin götürüldüğünü biliyoruz. Bitsin artık” dedi.

7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, “Ne hakları var çocuklarımızı dağlara götürüyorlar. Kendi çocuklarını ağa yapıyorlar. Kendi çocuklarını başka devletlere götürüyorlar, fakirlerin sırtından. Ne hakları var bize bunu yapıyorlar. Ciğerimden bir parça söküp götürdüler dağa” dedi.

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