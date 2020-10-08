Şırnak annelerinin eylemi 5’inci haftasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak annelerinin eylemi 5’inci haftasında

İHA

Şırnak annelerinin eylemi 5’inci haftasında

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklaması, HDP’liler tarafından ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalınarak v slogan atılarak engellenmeye çalışıldı.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. 68 olayları sırasında öldürülen Yasin Börü’nün fotoğrafı ve “68 Ekim olaylarının hesabını verin”, “Teröre geçir yok” dövizleri ile HDP önüne gelen kadınlar, sık sık "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Kadınların 5’inci haftadaki eylemini HDP’liler ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak ve slogan atarak engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.
Tunceli'de şehit olan Emin Kurt’un ablası Güler Kuşan, “Ben bir şehit ablasıyım. PKK’nın bitmesini istiyorum. Komşularımızın çocuklarını zorla götürdüklerini biliyoruz. Artık bu savaş bitsin istiyoruz. Biz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Bitsin artık PKK bitsin. Bir şehit kardeşi olarak, kardeşimi askerde şehit ettiler. Hatta bir evden 3 kişinin götürüldüğünü biliyoruz. Bitsin artık” dedi.
7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, “Ne hakları var çocuklarımızı dağlara götürüyorlar. Kendi çocuklarını ağa yapıyorlar. Kendi çocuklarını başka devletlere götürüyorlar, fakirlerin sırtından. Ne hakları var bize bunu yapıyorlar. Ciğerimden bir parça söküp götürdüler dağa” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
YEREL HABERLER Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki ...
Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti
YEREL HABERLER Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek ...
Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı
YEREL HABERLER Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı
Terörden temizlenen Kato Dağı'nda rafting şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Kato Dağı'nda rafting şampiyonası ...
Kaymakam Sinanoğlu yapımı süren projeleri inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Sinanoğlu yapımı süren projeleri inceledi
Şırnak'ta, terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta, terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik toplantısına katıldı Mehmetçik ile kahvaltı yapan Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verdik" "Sizlerde terörün arkasındaki büyük güçlerin hayalleri ve heveslerini kursaklarında bırakacak o inancı o kararlılığı görüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik toplantısına ...
Habur Çayında rafting heyecanı başladı
YEREL HABERLER Habur Çayında rafting heyecanı başladı
Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale ...
(Görüntülü) Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı: ...
Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale ...
Silopi'de 19 bin dekarlık alanda pamuk hasadı başladı
YEREL HABERLER Silopi'de 19 bin dekarlık alanda pamuk hasadı başladı
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan, Genç İstihdam Teşviki Projesi toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan, Genç ...
MHP Cizre'de yeni hizmet binasını açtı
YEREL HABERLER MHP Cizre'de yeni hizmet binasını açtı
THY Şırnak-İstanbul sefer sayısını arttırdı
YEREL HABERLER THY Şırnak-İstanbul sefer sayısını arttırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X