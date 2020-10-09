Şırnak'ta Azerbaycan'a destek eylemi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü operasyona kent merkezinde düzenlenen konvoyla destek mesajı verildi.
İHH tarafından Türkiye genelinde Azerbaycan için başlatılan destek eylemi kapsamında Şırnak'ta Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla şehir merkezinde çok sayıda araç eşliğinde konvoy etkinliği yapıldı. Azerbaycan için düzenledikleri eyleme ilişkin açıklama yapan İHH Şırnak Şube Başkanı Serdar Tatar, "Terör örgütü diye nitelendirdiğimiz Ermenistan'ın kardeş ülke can Azerbaycan dediğimiz ülkemizin sivil halkına yönelik yaptığı saldırılara ve Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırıları kınamak için bugün Şırnak'ta araç konvoyu düzenledik. İHH öncülüğünde yapılan bu konvoya, katılan STK'lar ve duyarlı vatandaşlar tarafından katılım sağlandı. Gerekli mesajı verdiğimize inanıyorum. Şırnak Azerbaycan´ın yanındadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-10-09 20:32:52
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