Cizrespor kurucu üyesi ve eski futbolcusu tedavi gördüğü hastanede korona virüsten öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizrespor kurucu üyesi ve eski futbolcusu tedavi gördüğü hastanede korona virüsten öldü

İHA

Cizrespor kurucu üyesi ve eski futbolcusu tedavi gördüğü hastanede korona virüsten öldü

1972’de kurulan Cizrespor’un kurucu üyesi ve eski futbolcusu Hüseyin Umdi (68), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cizre’de Alibey Mahallesindeki ikametinde rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Umdi, burada yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Diyarbakır’da tedavi altına alınan Umdi’ye yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Yaklaşık 15 gün boyunca tedavi gören Umdi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti. Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Umdi’nin cenazesi önce Alibey Mahallesindeki evine ardından da Nuh Nebi Camisine getirildi. Umdi’nin cenazesi kılınan cenaze namazından sonra dualar eşliğinde asri mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi
YEREL HABERLER TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı ...
Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Antep fıstığı hasadı
YEREL HABERLER Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Antep fıstığı hasadı
Şırnak'ta Azerbaycan'a destek eylemi
YEREL HABERLER Şırnak'ta Azerbaycan'a destek eylemi
Cizre’de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Cizre’de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Şırnak annelerinin eylemi 5’inci haftasında
YEREL HABERLER Şırnak annelerinin eylemi 5’inci haftasında
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
YEREL HABERLER Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki ...
Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti
YEREL HABERLER Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek ...
Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı
YEREL HABERLER Bakan Soylu Kato’da rafting yaptı
Terörden temizlenen Kato Dağı'nda rafting şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Kato Dağı'nda rafting şampiyonası ...
Kaymakam Sinanoğlu yapımı süren projeleri inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Sinanoğlu yapımı süren projeleri inceledi
Şırnak'ta, terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta, terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik toplantısına katıldı Mehmetçik ile kahvaltı yapan Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verdik" "Sizlerde terörün arkasındaki büyük güçlerin hayalleri ve heveslerini kursaklarında bırakacak o inancı o kararlılığı görüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik toplantısına ...
Habur Çayında rafting heyecanı başladı
YEREL HABERLER Habur Çayında rafting heyecanı başladı
Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale ...
(Görüntülü) Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı: ...
Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X