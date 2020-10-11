'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti

DHA

'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kuaför Aylin Aybi 'Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle ilçedeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kesip, boyadı.
Silopi ilçesinde kuaför işleten Aylin Aybi, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle özel bir rehabilitasyon merkezi ile görüşerek zihinsel engelli kız çocuklarına ücretsiz kuaför hizmeti verdi. Kuaföre getirilen çocukların, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde saç bakımı ve kesimi yapıldı. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, kuaför Aylin Aybi, toplumun bu tür çocuklara özel değer vermesi gerektiğini belirterek, "Hor görülmesinler. Mutlaka özel olduklarını hissettirmemiz gerekir. Bir nebze de olsa onları mutlu etmek istedim. Sadece bu özel günde değil her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim. Tüm toplumun bu tür şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar özel çocuklar. Diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde kız çocuklarımızı sevindirmelerini istiyorum" dedi.
Rehabilitasyon merkezi sorumlusu Semira Azizoğlu da, çocuklara sunulan hizmet ve gösterilen ilgiden dolayı kuaför Aybi'ye teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2020-10-11 10:24:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist patlayıcı ile yakalandı; Bakan Soylu paylaştı
YEREL HABERLER Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist patlayıcı ile ...
Kato Dağı'ndaki rafting şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Kato Dağı'ndaki rafting şampiyonası sona erdi
Kato Dağı'ndaki rafting şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Kato Dağı'ndaki rafting şampiyonası sona erdi
Cizrespor kurucu üyesi ve eski futbolcusu tedavi gördüğü hastanede korona virüsten öldü
YEREL HABERLER Cizrespor kurucu üyesi ve eski futbolcusu tedavi ...
TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi
YEREL HABERLER TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı ...
Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Antep fıstığı hasadı
YEREL HABERLER Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Antep fıstığı hasadı
Şırnak'ta Azerbaycan'a destek eylemi
YEREL HABERLER Şırnak'ta Azerbaycan'a destek eylemi
Cizre’de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Cizre’de 2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X