Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ve güven ortamı, yatırımları artırdı. Kamu bankalarının imkanlarından faydalanan yatırımcılar, Beytüşşebap'ı üretim merkezi haline getirdi.

Yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesi artık üretim merkezi haline geldi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonların ardından bölgede oluşan huzur ve güven ortamı yatırımları da artırdı. Terör olayları nedeniyle hiçbir yatırımın yapılmadığı Beytüşşebap ilçesindeki işletmeler, kamu bankasından aldıkları kredi sayesinde hem işlerini geliştirdi hem de ilçeye yeni sektörler oluşturdu. Kum ocağı, mobilya, beton santrali, mermer atölyesi ve demircilik gibi birçok alanda kurulan yeni sektörler Beytüşşebap'ı terörle değil, üretim merkeziyle anılır hale getirildi.

Kamu bankasında aldığı kredi desteğiyle parke taşı üretimine başlayan Adil Kılıç, 15 kişiyi istihdam ettiğini ifade ederek, "İlçemizin parke taşı ihtiyacı olduğunda başka bölgelerden getiriyorduk. Bu durum hem nakli hem de diğer masraflarla birlikte pahalıya mal oluyordu. Aldığımız krediyle ilçemize hizmet etmek istedik" dedi.

Hazır beton üretim tesisi kuran Ömer Uçar ise oluşan huzur ortamının faaliyetlerini artırdığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2020-10-11 10:25:18



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