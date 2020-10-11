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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası tamamlandı

İHA

Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası tamamlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada dereceye girenlere Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde ödülleri verildi.
Devletin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlenen Beytüşşebap, bu yıl ilk kez Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. İlçeye bağlı Başaran köyüne gelen yüzlerce sporcu, Habur Çayı'nda kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren yarışmanın ödül törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, komutanlar ve vatandaşlar katıldı. Şampiyonanın birincisi Muğla Dalaman Rafting Kulübü sporcuları olurken, ilçede 3 yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği sporcularına centilmenlik madalyası veridi.
Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Beytüşşebap'ta bir ilke şahit olduklarını söyledi. Orhan, "Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Buradaki kardeşlerimizle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Kürtçe, Türkçe şarkılar eşliğinde geçti bu güzel şölen. İnşallah daim olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan ise, "Beytüşşebap’ta bu yıl ilki gerçekleştirilen Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası'ndayız. 3 gün önce İçişleri Bakanımızla beraber rafting yaptık. Bu güzel günlerin asıl kahramanları güvenlik güçlerimizdir. Bugün ödül töreniyle nihayete eriyor. Bu huzur ve güveninin oluşmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu spor etkinliği vasıtasıyla dostluklar başladı ve daim olacaktır inşallah. Sevgili gençler, inşallah sizler çok daha huzurlu, çok daha güzel bir gelecekte hem okulunuzu hem de spor faaliyetlerinizi sürdüreceksiniz. İnşallah en güzel mertebelerde ülkemize hizmet edeceksiniz" dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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