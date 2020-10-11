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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta Kültür Yayınları Kitap Tanıtım Günleri etkinliği

İHA

Şırnak’ta Kültür Yayınları Kitap Tanıtım Günleri etkinliği

Şırnak Belediyesi Yayınevinin kuruluşu ve yayınevinden çıkan ilk kitabın yayımlanması münasebetiyle Şırnak Belediyesi Kültür Yayınları Kitap Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Acar, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak Belediyesinin ’herkes burada hayat bulacak’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Hüseyin Güneş, yazmış olduğu, Şırnak Belediyesi bünyesinde Şırnak Belediyesi Kültür Yayınlarının çıkardığı ilk kitap olan İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.
Programda bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediyesinin kültür alanında atmış olduğu bu adımın, kültür yayınlarını başlatmış olmasının hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Pehlivan, "Önemli bir çalışmaydı. Şırnak özellikle son 3040 yıldır bölgedeki diğer iller gibi çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bunların başında terörün ve bölücü terör örgütünün yol açtığı sıkıntılar vatandaşımızı zor durumda bıraktı. Kayıplarımız oldu. Vatandaşlarımız da güvenlik güçlerimiz ile birlikte bu mücadeleye ortak oldu. Şehitler, gaziler verdik. Bu etkinlik vesilesiyle de bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu şehir 34 yıl önce de bu sıkıntıları en yoğun şekilde yaşadı. Hayat umutlu olmayı gerektiriyor. Umudumuzu yeşerten de devletimizin her alanda yoğun şekilde ortaya koymuş olduğu mücadeleler oldu. Başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kararlılığında bütün Bakanlıklarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın, güvenlik birimlerimizin vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde bu sıkıntıların bertaraf edilmesine yönelik büyük adımları oldu. Taş üstüne taş konulmaya devam ediliyor. Bütün bu çalışmalar devam ederken kültür alanında da adımların atılması büyük önem arz ediyor. Her bir hizmet duvara konulan birer taş ise kültür de o taşları bir arada tutan harç gibidir. Kültür alanında var olan değerlerin ortaya çıkartılması, bugünlere ve yarınlara taşınması bu bağlamda çok önemlidir. Bugün Belediyemizin yapmış olduğu da budur, kültürel yaşama katkıdır. Kültürel sahada, tarihte, edebiyatta, gelenek görenek sahasında, geçmişe ışık tutan beynelminel konularda yapılan çalışmalar Şırnak’a, bölgemize ve ülkemize pek çok getirisi olacak adımlardır. Bunun ilk somut örneği bugün itibariyle adeta görücüye çıkmış oluyor. Bugünkü etkinliğimizin, belediyemizin bu güzel çalışmasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şırnak olarak çeşitli konularda inşallah ilklerin, yeniliklerin, güzel gelişmeleri haberlerini vermeye devam edeceğiz" dedi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Şırnak Üniversitesi Rektörü ile seçim sonrası yapılan görüşmelerde üniversitenin Şırnak’ın inşası ve ihyası noktasında destek vermeye hazır olduğunu ilettiğini, bugün bunun örneklerinin görüldüğünü belitti. Şırnak’ın çok güzel hizmetlere layık olduğunu belirten Başkan Yarka, "Şırnak tanıtımı için valimiz ve rektörümüzle bir araya geldik, Şırnak’ta kültür ve turizm faaliyetlerini ön plana çıkaracak Şırnak yayınevi kurma konusunda anlaşmaya vardık. Kültürümüzü, geçmişimizi, gelenek göreneklerimizi inşallah kitaplar vasıtasıyla evlatlarımıza aktaracağız" diye konuştu.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da Şırnak’ın dünden bugüne yaşadıkları, bugüne ve yarınlara ilişkin beklentileri doğrultusunda atılan adımlar ve elde edilmeye başlanan güzel neticelerden bahsetti.
Programın sonunda Prof. Dr. Hüseyin Güneş, yazmış olduğu ve Şırnak Belediyesi Kültür Yayınlarının çıkardığı ilk kitap olan İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı kitabını imzalayarak katılımcılara takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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