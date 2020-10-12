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Şırnak Üniversitesinde doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

İHA

Şırnak Üniversitesinde doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Sedat Çelik ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Turşucu doçentlik unvanı alarak cübbelerini giydi. Doçentlik unvanı alan akademisyenleri cübbelerini Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan giydirdi.
Şırnak Üniversitesi Senato Salonunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ın yanı sıra doçentlik unvanı alan hocalarımız ile akademik ve idari personel katıldı. Törende doçentlik unvanı alan akademisyenlerimize cübbelerini giydirdikten sonra kısa bir konuşma yapan Rektör Erkan, üniversitenin her alanda gelişmeye devam ettiğini belirterek “Yeni unvanlarını alarak akademik başarı gösteren öğretim üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarıyla eğitime sürekli katkı sağlayacağından hiçbir şüphem yoktur. Şırnak Üniversitesinin her bir ferdini ailemizin bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. Üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Tören, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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