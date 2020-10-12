Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 511 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla olmak üzere 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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