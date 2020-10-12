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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlatıldı

İHA

Şırnaklı öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlatıldı

Şırnak Valiliği, materyal eksiklikleri nedeni ile uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciler için Bir Tablet ile Eğitime Vereceğiniz Destek, Şırnaklı Öğrencilere İyi Gelecek Projesini hayata geçirdi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın himayesinde başlatılan proje, yeni tip korona virüs sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan ve özellikle EBA destek noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan kırsaldaki öğrencilerin canlı derslerden geri kalmaması için proje hazırlandı. Bir Tablet ile Eğitime Vereceğiniz Destek, Şırnaklı Öğrencilere İyi Gelecek Projesi kapsamında öğrencilerin EBA ve canlı derslere ulaşması için tablet bağış kampanyası başlatıldı. Şırnak Cumhuriyet Meydanı Şehir Terasında düzenlenen etkinliğe, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bugün itibari ile il genelinde 101 bin öğrencinin okullarıyla buluştuğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Pandemi şartlarına göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz planlama yaptı. Okulları, sınıfları ve ortak alanları düzenlediler. Öğrencilerimize ve velilerine hayırlı uğurlu olsun. Ama hala liselerimiz de dahil 53 bin öğrencimiz okula gidemiyor. Bize düşen görev okula gidemeyen öğrencilerimin yanında olmak. Korona virüs süreci nedeniyle kapanan okullarımız, akabinde en hızlı şekilde uzaktan eğitim başlattık. Öğrencilerimiz uzaktan eğitimden elbette faydalandılar. Ama imkanları yetersiz olan ailelerimiz, öğrencilerimiz ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Uzaktan eğitime geçebilmelerini sağlamış olacağız. Bu etkinliğimizin vesilesiyle eğitime tablet almak suretiyle eğitme destek kampanyamızın stadını veriyoruz. Bundan önceki kampanyalarda olduğu gibi Şırnaklı hemşerilerimizin imkanları ölçüsünde desteklerini bekliyoruz. Eğitim bizim en temel konularımızdan bir tanesidir. Böyle hassas ve önemli bir konuda da herkesin üzerine düşeceğini yapacağına inanıyorum. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın oluşturduğu bir çerçeve var. Bazı illerimizde kampanyalar başlatıldı. Şırnak’ımızda da kendi imkanlarımızla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Şehrimiz malum terörden dolayı çok çekti. Vatandaşlarımız terör örgütünün menfur saldırıları sonucu sıkıntılar yaşadı. Birkaç yıl önce bu binalar yoktu. Onun yerine terör eylemleri nedeniyle yıkılan evler vardı, iş yerleri vardı. Okullarımız, camilerimiz vardı. Binlerce evlerimizi, yüzlerce okullarımızı yakmak suretiyle kullanılmaz hale getirmişlerdi. Bu yeni yapılan çalışmalar devletimizin gücünü gösteriyor. Cumhurbaşkanlığımızın bütün bakanlıklarını seferber etmesiyle oldu. Aynı seferberlik eğitim alanında da oldu. Şırnak eğitimde ve öğretimde de başaracak ve inşallah ta başarıyor. Daha iyi noktaları hep beraber yakalayacağız. Bu gün belki bir belki binlerce tablete ulaşırız. Lütfen bu kampanyaya gerekli duyarlılığı gösterelim. Gözünüzün önüne o tableti eline alacak olan çocuğun gülümsemesini canlandırın. Hepsi bizim evlatlarımız. Durumu olmayanlar var. Bu açılışla birlikte ben 100 adet tablet bağışlıyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ise "Hibrit yöntemiyle yüz yüze eğitime geçilmiştir. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köylerimiz ve beldelerimizde ortaokul öğrencilerine eğitime devam edeceğiz. 14 bin 734 öğrencimiz köy ve ortaokullarda eğitime başlamıştır. 159 bin 419 öğrencimizi bugün itibarıyla 101 bin 720 öğrenci bir şekilde okul ortamıyla eğitimle buluşmaktadır. Bunların 86 bin 896'sı yüz yüze eğitim gerçekleştirmekte diğerleri hibrit uygulamasıyla eğitime devam etmektedir. Hibrit modelinin dışında kalan günlerde alınan dersler henüz yüz yüze eğitime geçmemiş uzaktan eğitime devam etmektedir. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimini kolaylaştırmak adına müdürlük olarak il genelinde 25 EBA destek noktası okullarımız bünyesinde kurduk. Yaptığımız araştırmalara göre il genelinde 50 bin 146 öğrenci uzaktan eğitime erişememektedir. Bu kapsamda başlatılan kampanya Şırnak’a iyi gelecek" diye konuştu.
Etkinlikte yarım saat içinde yapılan desteklerle 2 bin tablet bağışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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