Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ortak çağrı: "Tedbirlere uyun" Şırnak'ta ailelerinden uzak bir şekilde hastanelerde korona virüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, vatandaşlara çağrıda bulundu Vatandaşlar için korona virüs ile mücadele ettiklerini belirten sağlıkçılar, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ortak çağrı: "Tedbirlere uyun" Şırnak'ta ailelerinden uzak bir şekilde hastanelerde korona virüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, vatandaşlara çağrıda bulundu Vatandaşlar için korona virüs ile mücadele ettiklerini belirten sağlıkçılar, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi

İHA

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ortak çağrı: "Tedbirlere uyun" Şırnak'ta ailelerinden uzak bir şekilde hastanelerde korona virüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, vatandaşlara çağrıda bulundu Vatandaşlar için korona virüs ile mücadele ettiklerini belirten sağlıkçılar, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi

Şırnak'ta korona virüs ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanları, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
Korona virüs ile mücadelede şimdiye kadar ön saflarda mücadele veren ve ailelerinden uzakta hastaların tedavileri için gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanları, taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazandı. Pandemi servisinde görev alan ve üzerlerine tulup giyip üst üste 3 maske ve koruyucu siperlikle hastalara bakan sağlık personeli, korona virüs hastalarını hayatta tutmak için canla başla mücadele veriyor. Hayatlarını riske atıp ailelerini bir daha görememe riskine rağmen mesleklerini icra eden sağlık çalışanları, vatandaşlara çağrıda bulunarak korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Korona virüse yakalanan doktor yaşadığı zorlukları anlattı
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile mücadele ettiğini belirten Şırnak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Özelmaser, korona virüse yakalandığını ve 15 günlük karantina sürecinden sonra işe başladığını söyledi. Sağlık çalışanları olarak risk altında olduklarını ifade eden Dr. Özelmaser, "Korona virüs ortaya çıktıktan sonra, biz belli başlı yerlerde görevlendirmeler aldık. Bu görevlendirmeler neticesinde hasta odalarına girdik, hasta baktık. Bundan yaklaşık 2 ay önce gece acayip bir bacak, kas ağrım olmaya başladı. Sabah işe geldiğimde çok yüksek bir halsizlik vardı. Şüphelendim kendimden. Polikliniğimize başvurdum. Tetkiklerim yapıldı. Sonra numune verdim. Numune sonucum pozitif çıktıktan sonra, tabi çok zorlu bir süreç oluyor bizim için. Hastalık yıpratıyor. Özellikle ateş ve halsizlik kısmı. Düşündüğünüz şey kendinizden ziyade aileniz oluyor. Benim ailem uzaktadır. Gelmek istediler doğal olarak buraya. Bende ailemi yanıma alamazdım. Her gün ailemi motive etmeye çalıştım. Kendim tedavi olmaya çalıştım. İşimden uzak kaldım. Buda zorluyordu beni, arkadaşlarımı bu mücadelede yalnız bırakmamı, ailemin beni merak etmesi. Kendi sağlığınız açısından da kendinizi iyi hissetmemeniz. Tabii ki beni çok zorladı. Pandemi hastanesi sorumlu hekimi olduğum dönemde insanlarda korku hissediyorsunuz. Odaya girdiğim zaman 'bana ne olacak', 'ölecek miyim' korkusu oluyor. Yüzlerinden de anlaşılıyordu endişeleri. Hastaların odalarına giriyoruz ve onları motive etmeye çalışıyoruz. Motivasyon ve tedavi süreçleri, bununla beraber hastanın durumu, hastanın ailesine bilgi vereme, sadece bu hastalık kişinin kendisini ilgilendirmiyor. Ailesini de ilgilendiriyor. Ailesine de bilgi veriyorduk. Zor bir süreç. Kadın ve Doğum Hastanemizde 120 yatağımız var. Hepsinin de dolu olduğu günlerimiz oldu. Her gün her odaya tek tek girdiğimiz oldu. Her hasta ile konuştuğumuz, genel olarak insanlarda büyük bir korkunun olduğunu fark ediyoruz. Korkularına rağmen onarlı tedavi etmeye çalışıyoruz. Moral ve motivasyonlarını da artırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hastalık gelmeden sağlığımızın değerini bilelim"
Bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu hastalık sürecindeki insanların çok iyi anladığını vurgulayan Dr. Özelmaser, "Sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu o zaman daha iyi anlıyoruz. Biz şunu fark ettik. Aynı soy isimi taşıyan veya aynı aileden birçok kişiyi aynı anda yatırdığımızı hatırlıyoruz. Çünkü kendilerine dikkat etmemişler, sakınmamışlar. Maskesiz gezmişler, aynı ev ve ortamda olunca da doğal olarak hepsi beraber hasta olmuşlar. Bir odaya giriyorsunuz 'benim amcam nasıl', öbür odada 'oğlum nasıl' diğeri 'annem nasıl' yan odada kalıyorlar ama hiçbir şekilde birbirlerini görmüyorlar. Ben hekim olarak her zaman kurallara tavsiye ederim. Maske, mesafe, temizlik bunlar çok önemli. Siz kendinizi sakınmazsanız, sizden kimse sakınmaz. Kendinizi korumalısınız, insanlar maske takmalı. Ellerimizi yıkamalıyız, mesafelere gerçekten dikkat etmeliyiz. Doktorluktan ziyade bir insan olarak, bu hastalığa yakalanınca hastalığı nasıl bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Tecrübelilerden dinlemek herkes için iyi olabilir. Yakalanmamak her zaman daha iyidir. Her hastalık ciddiye alınmalıdır. Korona virüs şu an gerçekten genç yaşlı demeden insanı sarsan bir hastalık durumunda. Böyle bir hastalığı ciddiye almalıyız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Uludere Belediyesinden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Uludere Belediyesinden eğitime tam destek
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti´ kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti´ kampanyasına 30 ...
Şırnaklı öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Şırnaklı öğrenciler için tablet bağışı kampanyası ...
Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Başkan Yarka ile 19 ayda Şırnak’ın imajı değişti
YEREL HABERLER Başkan Yarka ile 19 ayda Şırnak’ın imajı değişti
Şırnak Üniversitesinde doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesinde doçentlik unvanı alan öğretim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X