Şırnak Belediye Başkanı Yarka, koronavirüse yakalandı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini izole eden Yarka, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede Yarka'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan Başkan Yarka, sosyal medya hesabında sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu duyurdu. Yarka, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-10-15 11:39:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.