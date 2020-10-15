Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın korona virüs testi pozitif çıktı

AK Partili Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Evde izole durumunda olan Başkan Yarka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum korona virüs testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.