

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz niye Azerbaycan'da varız? Ne deniyor, Minsk üçlüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermeniler'den kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir? Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki toprakları Ermeniler'den kurtaracaklar. DHA-Flaş Haber Türkiye-Şırnak

2020-10-18 15:02:57



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