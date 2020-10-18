Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'a geldi. Otobüsle konuşma yapacağı alana geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda bekleyen çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ve toplu açılış törenine katılmak için Şırnak'a geldi. Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan helikopter ile Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle miting alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçiş güzergahı üzerinde toplanan çocukların yanında durarak çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi'ne katılmak üzere miting alanına geçti.

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