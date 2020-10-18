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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne 'Ermenistan' tepkisi AK Parti Şırnak 7. Olağan Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Minsk üçlüsü ABD, Rusya, Fransa, Ermenistan’ın yanında yer aldı ve her tür silah desteği veriyor" "Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırdılar" "Coğrafyamızda her nerede çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur" "Fatih sondaj gemimizin bulduğu rezerv ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir" "Elimizdeki tüm veriler önümüzde keşfedecek çok daha zenginlikler bulacağımızı gösteriyor"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne 'Ermenistan' tepkisi AK Parti Şırnak 7. Olağan Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Minsk üçlüsü ABD, Rusya, Fransa, Ermenistan’ın yanında yer aldı ve her tür silah desteği veriyor" "Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırdılar" "Coğrafyamızda her nerede çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur" "Fatih sondaj gemimizin bulduğu rezerv ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir" "Elimizdeki tüm veriler önümüzde keşfedecek çok daha zenginlikler bulacağımızı gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni ve AK Parti 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği Şırnak’ta halka seslendi. Şırnak Şehir Stadyumunda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coğrafyamızda her nerede çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur. Ağıtlar Türkçe, Kürtçe, Arapça yakılmış, zafer ise hep başkalarının dilleriyle atılmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Kongrelerinin ilkini yapmak üzere Şırnak’a geldi. Kongrede vatandaşlara seslenen Erdoğan, yaklaşık bir buçuk yıllık bir hasretin ardından yeniden Şırnak’ta olduğunu ve bütün ilçeleri ve oralardaki vatandaşları selamlayarak konuşmasına başladı. Erdoğan, “Rabbime sizlerle bir kez daha buluşturmayı nasip ettiği için hamd ediyorum. Şırnak’a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. Verdiğiniz sözü tuttunuz ve Şırnak Belediye Başkanlığını yüzde 62 gibi rekor bir oy ile AK Parti'ye emanet ettiniz. Bu sonuçla Şırnak, Türkiye genelinde seçimi kazandığımız 24 il belediyesi arasında Rize’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Yarka ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu güvenin karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Bugün Şırnak’a elimiz boş gelmedik. Kongremizden sonra katılacağımız törenle yatırım bedeli yaklaşık 3,5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Resmi açılışını gerçekleştireceğimiz eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti ilk kongresini Şırnak’ta yaptı
Konuşmasında AK Parti’nin ilk kongresini Şırnak’ta yaptığını ve buradan tüm Türkiye’yi dolaşacaklarını dile getiren Erdoğan, “AK Parti il kongresinin ilkini Şırnak’ta gerçekleştiriyoruz. Şırnak’tan yola çıkan il kongresi kervanı 81 ili dolaşacaktır. Biz de il kongresi vesilesiyle teşkilat ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Siyasi hayatımın sadece son 19 yılında AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin 81 vilayetin hepsine defalarca gittim. Kulağımızı da, gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Siz ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak’ı belirlememiz rastgele bir tercih değildir. Geçen yıldan kalan Şırnak’a bir sözümüz vardı. Kongremizin ilk durağı olarak Ahmedi Hani’nin, Mele Ceziri’nin şehri olarak seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır” şeklinde konuştu.

Erdoğan Şırnak’tan muhalefete yüklendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin er meydanının kentlerin meydanı olduğunu belirterek muhalefet partilerinin gizli kapaklı kapılar ardından yaptığı siyaseti eleştirdi. Erdoğan, “Biz sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımıza bu kadar önem verirken dikkat ederseniz muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor. Siyasetin gerçek er meydanı şehirlerimizdir. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler emin olun sufleyi sizden değil, başka yerden alıyor. Milletin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını yapacaklarını açık yüreklilikle ortaya koyamayan siyasetçi olmaz. Yalan ile siyaset yapanların halktan uzak durmasının sebebi bu çirkin duruşunun yüzlerine vurmasıdır. Bizim en büyük motivasyon kaynağımız samimiyettir. Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir. Biz hayatımızı milletimize adadık. Milletimiz de girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı yanımızda oldu. Vesayete karşı dimdik dururken, sınırlarımızı korurken, terörün üzerine giderken, darbeciler silah tank ve uçaklarıyla üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz her kavgada yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde 7 düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken yine milletimize güvendik. Bugün hedeflerine sıkı sıkı bağlı bir Türkiye varsa milletimizin feraseti ile olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Milletimizi bölmeye çalışan eylem ve söylem içindekiler en büyük düşmanımızdır”
Şırnak’tan birlik ve kardeşlik mesajları da veren Erdoğan, “Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya yönelik söylem eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır. Her kim birlik ve beraberliğimize omuz veriyorsa hepimizin dostudur. Hiçbir siyasi ideolojik sosyal kültürel ekonomik mülahaza 84 milyon olarak birliğimizden daha önemli daha hayati değildir. Yüreklerimiz toplu vurduğu müddetçe Allah’ın izniyle bu ülkenin yükselişinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. Irak’ta, Suriye’de hatta geçmişte Balkanlar'da şu anda Libya ve Karabağ’da yaşananlar bize ayrımcılığın küçük hesaplar peşinden koşanların işi olduğunu göstermektedir” dedi.

“Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırdı”
ABD, Rusya ve Fransa’nın Ermenistan’ı her türlü desteklediğini belirten Erdoğan, ateşkes ilan edildiğinde Ermenilerin bunu bozduğunu ancak kimsenin sesinin çıkmadığını söyledi. Erdoğan, “Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniliyor Minsk üçlüsü. ABD, Rusya, Fransa, Ermenistan’ın yanında yer aldı ve her tür silah desteği veriyor. Bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar, 30 yıldır ABD, Rusya, Fransa bu müzakereyi bitirmedi ve Azerilerin toprağını kendilerine vermediler. Şimdi Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki bu toprakları kurtarmanın mücadelesini veriyor. Topraklarını almak için de her türlü desteği ve duaları vereceğiz. Biz zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki Suriye’de ne işiniz var, 911 kilometre sınırımız var. Oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız, bu niye birilerini rahatsız ediyor, orada da varız ve olacağız. ABD’nin 24 üssü var Suriye’de. ABD’nin 11 bin kilometreden gelip burada üs kurmasının anlamı ne? Hayırdır ne işin var burada? Bunları ne ile izah edeceksiniz. Ama dünya ve batı şu anda Azerbaycan’ın yanında değil, ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırdılar. Bunlara karşı Batı ses çıkarıyor mu, çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığında da zorlarına gidiyor. Biz hakkın ve haklının yanında olacağız” diye konuştu.

“Ağıtlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça, zaferler ise başka dillerde atılıyor”
Bulunduğumuz coğrafyada hep Müslümanların sorun yaşadığını belirten Erdoğan, “Coğrafyamızda her nerede çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur. Ağıtlar Türkçe, Kürtçe, Arapça yakılmış zafer ise hep başkalarının dilleriyle atılmıştır. Şırnak’ın bir tarafı Irak, bir tarafı Suriye her iki tarafta yaşayanlar da hangi mezhep ve inanca sahip olursa olsunlar bizim kardeşlerimizdir. Her iki tarafta da terör örgütlerinin yol açtığı acılar yaşanıyor. Terör örgütleri lafa geldiğinde sizin tüm hayallerinizi istismar eder. Ama bunlar kültürümüzle ilgisi olmayan kendi çıkarları için burada olan ülkeler için çalışıyor. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evladı giden biziz. Ülkemizde herkes için demokrasi diyerek 18 yıldır hizmet ediyoruz. Yıllarca siyasi ve terör boyutuyla uğraşanlar bu gerçeği görmüyor mu elbette görüyor. Ama onların amacı size müreffeh bir hayat sağlamak değil. Onların terk derdi Türkiye’yi Iraklaştırmak, Suriyeleştirmektir. Dağda terör olarak gezenin de şehirde siyasetçi olarak dolananın da hiçbirinin ne Şırnak ne Türkiye için bir hayali yoktur. İpleri kimin elindeyse onu hizmet ediyorlar. Biz bu yarayı kapatmaya çalışırken terör örgütü mahallelerimizi bombaladı. Kaos oluşturarak milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Elbette geçmişte yapılan hataları görmezden geliyor değiliz, bu milletin tamamı aynı sıkıntıları yaşadı. Biz de kendi mecramızda haklarımızın elimizden alınması gibi pek çok eziyete maruz kaldık. Akıl almaz engellerle karşılaştık. Karşımıza çıkartılmadık terör örgütü kalmadı. Hamd olsun milletimizle birlikte tüm bunları birer birer aştık. Aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi. Aklımıza hiçbir zaman kadınları çocukları katlederek kendimize bir hakimiyet alanı oluşturmak gelmedi. Çünkü bizim derdimiz hakkımız olan özgürlük ve hizmetlere ulaşmaktı. Bugün Türkiye demokraside ve kalkınmada eski ile mukayese edilemeyecek derecede ileri bir noktada bulunuyor. Dün üç beş teröristle Türkiye’yi köşeye sıkıştırıyorlardı artık bunlar işe yaramıyor olsa gerek küresel ölçeklerle oyunlarla üzerimize geliyorlar. Biz bu oyunları bozuyoruz. Irak’ta, Suriye’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de içinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda bozduk” şeklinde konuştu.

“Zenginliklerimizi ABD, Avrupa kasalarına değil, ülkemizdeki 83 milyonun geleceği için kullanacağız”
Konuşmasında Karadeniz’de çıkan doğalgaza da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Dün Karadeniz’de Fatih sondaj gemimizin bulduğu ilk sondaj çalışmasındaydım. Ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklükte bir doğalgaz bulundu. Elimizdeki tüm veriler önümüzde keşfedecek çok daha zenginlikler bulacağımızı gösteriyor. Bu zenginlikleri Avrupa ve ABD’nin kasalarına değil, 83 milyon vatandaşımızın geleceği için kullanacağız. Türkiye bu noktaya kolay gelmedi. Dedelerimizin ömrü cephelerde savaşarak geçti. Babalarımız yokluk ve baskı adlında geçirdi ömürlerini. Bizim ömrümüz hak ve hukuku geliştirme, hizmeti ulaştırma mücadelesi ile geçiyor. İnşallah torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye’yi miras bırakacağız. Bu duygularla Şırnak il kongremizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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