Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor (2)

DHA

Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor (2)


TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldıktan sonra 3,5 milyar lira yatırım bedelli 591 projenin toplu açılış törenine katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmasına, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Şırnak Belediyesi'ni kazanmasından dolayı Şırnaklılara teşekkür ederek başladı. Şırnaklıların, 31 Mart seçimlerdeki evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine cesaret aşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalli idare seçimlerinden 20 gün önce Şırnak'a geldiğimizde sizlerle AK Parti'yi zirveye çıkarmak üzere ahitleşmiştik. Şırnak'tan bize, davamıza, adayımıza sahip çıkmasını rica etmiştik. Allah'a hamdolsun Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart'ta bizi mahcup etmedi. Ülkemizin en kritik seçimlerinden Şırnak, adeta destan yazdı. Yüzde 62'lik rekor oy oranıyla Şırnaklı kardeşlerim tercihini AK Parti'den ve AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinden yana kullandı. Şırnak ferasetiyle, dik ve sağlam duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. 31 Mart seçimleri sadece Şırnak'ta değil, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bu seçimlerle beraber ülkemizin terörle mücadelesini çok daha kararlı, çok daha etkin bir şekilde yürütmeye başlamıştır. Terörden mağdur olan kardeşlerimiz bölücü örgütüne karşı tepkilerini çok daha gür bir sesle ifade eder oldular. 31 Mart seçimlerdeki tavrınızla evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine siz cesaret aşıladınız. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz. Bölgemizin geleceğinden teröre ve şiddete yer olmadığınızı siz haykırdınız. İstismar siyasetiyle bir yere varılamayacağını tüm dünyaya siz ilan ettiniz. Demokrasi dışında yol arayanlara, tehditle, şantajla, halkın iradesine gasbetmek isteyenlere 31 Mart'ta esaslı bir ders verdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak, terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz. Bize ve tüm Türkiye'ye bu iftiharı, bu gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz, bize inandığınız 11 Mart'ta, Adliye Meydanı'nda verdiğiniz söze sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. 31 Mart seçimlerinde siz bize sahip çıktınız, inşallah biz de size sahip çıkacağız. Sizi, bizi özellikle birbirine bağlayan o bağlara sahip çıkacağız. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüzle Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla Şırnak'ı büyütmeyi, daha da güzelleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
'BİZİM HİZMET ANLAYIŞIMIZDA PARTİZANLIK YOKTUR'
AK Parti olarak 18 yıldır Türkiye'ye yaptıkları hizmete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet anlayışlarında partizanlığa yer olmadığına vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bir zamanlar maalesef Şırnak'ın caddelerinde foseptik atıkları vardı. Ama şimdi bunlar artık yok, tarih oldu. Bugün Şırnak'a gelince elimiz boş gelmedik. Bugün burada eğitimden sağlığa, spordan altyapıya, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda Şırnak'a kazandırdığımız yaklaşık 3,5 milyarlık 591 yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Şırnak bizim gözbebeğimiz. Biz Şırnak'a ve Şırnaklı kardeşlerimize sevdalıyız. Biz sizi çıkar için, 3 kuruşluk dünya menfaati için değil sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Her zaman söylüyorum; biz milletimize efendi olmak için hizmetkar olmak için geldik. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirme yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda insanları etnik kökenlerine, inançlarına, dillerine göre ayırmak yoktur. Bizim hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. Biz hizmet götürürken aldığımız oya değil, ihtiyaca bakarız. Yatırım yaparken kökenlere değil, şehirlerin durumlarına bakarız. Biz proje geliştirirken başka hiçbir şeye değil, ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde siyasi tercihine, etkin kökenine, diline, inancına asla aldırmadan hizmet üretiyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü' şiarıyla 83 milyonun tüm fertlerini kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz gök kubbede baki kalan hoş sedaların en güzellerini işte bu hizmetler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimizin, gayretimizin en somut göstergesidir. Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldanmadan Şırnak'ı tarihin en büyük kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Son 18 yılda Şırnak'a eski rakamla 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik." 
'MESLEK ODALARININ SABOTAJLARINA RAĞMEN SAĞLIK SİSTEMİMİZİN AKSAMASINA İZİN VERMEDİK'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede önemli başarılar sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanların başından geliyor. Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alanda gücü ve başarısı çok daha iyi anlaşılmıştır. Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini son 8 ayda katbekat toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu sağlık krizini hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük. Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşımıza testten, teşhis, tedavi ve ilaca kadar gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Muhalefetin ve gözünü hırs bürümüş meslek odalarının sabotajlarına rağmen sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik" dedi.
'TÜRKİYE'DE SANDIK VE DEMOKRASİ DIŞINDA HİÇBİR MEŞRUİYET ALANI YOKTUR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda Türkiye'yi prangalarından, korkularından, iradesine vurulan zincirlerden kurtardıklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, "Milletin iradesini ne demokrasi düşmanı vesayet odaklarına ne de FETÖ´den PKK´sına kadar eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik. Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Terörle, baskıyla, aba altında sopa göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskiden kalmıştır. Türkiye´nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimi nasıl başarısız olduysa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacaktır. Bunun için hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Kardeşliğimiz yücelteceğiz, dayanışmamızı büyüteceğiz. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize yönelik saldırılar karşısında birbirimize kenetlenerek, fitne odaklarına gereken cevabı vereceğiz. Tarih boyunca olduğu gibi Türk, Kürt, Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Laz, Arnavut tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız. Tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Her karışı için büyük bedeller ödediğimiz tek vatan üzerine ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'de vücut bulan tek devlet sınırlarında huzurlarınızda yaşayacağız" diye konuştu.  DHA-Politika Türkiye-Şırnak Mücahit YOLCU, Ahmet ÜN, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN
2020-10-18 18:19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta 3.5 milyarlık 591 proje hayata geçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta toplu açılışa katıldı "Siyaset anlayışımızda partizanlık, insanları etnik kökenlerine, inançlarına göre tasnif etmek yoktur" "18 yılda yaptığımız sağlık yatırımlarının meyvelerini son 8 ayda topladık" "Terörle siyasetin dizayn edildiği günler geride kalmıştır”
YEREL HABERLER Şırnak’ta 3.5 milyarlık 591 proje hayata ...
Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor
YEREL HABERLER Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği ...
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2’de 2 yaptı
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2’de 2 yaptı
Cizre'de 26 hafız düzenlenen törenle belgelerini aldı
YEREL HABERLER Cizre'de 26 hafız düzenlenen törenle belgelerini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına izin vermeyiz.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’de sandık ve ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Korona virüs salgını döneminde Türkiye’nin bu alandaki başarısı ve gücü çok daha iyi anlaşılmıştır. 18 yılda yaptığımız sağlık alanındaki yatırımları 8 ayda katbekat toplamıştır. Sağlık krizini biz alnımızın akıyla yürüttük. Sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Korona virüs ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Son 18 yılda Şırnak’a eski parayla 12,5 katrilyon tutarında yatırım gerçekleştirdik.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Başta terör ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde hizmet üretiyoruz. 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hizmet ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir zamanlar Şırnak’ta caddelerin ortasından fosseptik akıntıları vardı. Ama şimdi bunlar artık yok. Biz yine elimiz boş gelmedik. 3,5 milyarlık 591 proje, eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir zamanlar Şırnak’ta ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne 'Ermenistan' tepkisi AK Parti Şırnak 7. Olağan Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Minsk üçlüsü ABD, Rusya, Fransa, Ermenistan’ın yanında yer aldı ve her tür silah desteği veriyor" "Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırdılar" "Coğrafyamızda her nerede çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur" "Fatih sondaj gemimizin bulduğu rezerv ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir" "Elimizdeki tüm veriler önümüzde keşfedecek çok daha zenginlikler bulacağımızı gösteriyor"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne 'Ermenistan' ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bundan 5-6 yıl önce biz akan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Küresel ölçekte oyunlar ve senaryolarla üzerimize geliyorlar. Bu senaryoların her birini boşa çıkarıyor, oyunlarını bozuyoruz. İçinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda bozduk.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Küresel ölçekte oyunlar ve ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Minsk üçlüsü deniyor, Amerika, Rusya, Fransa. Bunlar Ermenistan’ın yanında yer aldılar. Ermenilere silah desteği veriyorlar mı, veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan’ın işgali altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Minsk üçlüsü ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu. Bütün gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye’nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Darbeciler uçakları ile ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Muhalefet ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şırnak'a eli boş gelmedik. Toplam bedeli 3,5 milyar olan 591 projenin açılışını yapacağız."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şırnak'a eli boş gelmedik. ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi
Dün evlendi bugün intihar etti
YEREL HABERLER Dün evlendi bugün intihar etti
Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği
LÖSEV’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu
YEREL HABERLER LÖSEV’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X