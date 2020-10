Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor (2)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldıktan sonra 3,5 milyar lira yatırım bedelli 591 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmasına, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Şırnak Belediyesi'ni kazanmasından dolayı Şırnaklılara teşekkür ederek başladı. Şırnaklıların, 31 Mart seçimlerdeki evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine cesaret aşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalli idare seçimlerinden 20 gün önce Şırnak'a geldiğimizde sizlerle AK Parti'yi zirveye çıkarmak üzere ahitleşmiştik. Şırnak'tan bize, davamıza, adayımıza sahip çıkmasını rica etmiştik. Allah'a hamdolsun Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart'ta bizi mahcup etmedi. Ülkemizin en kritik seçimlerinden Şırnak, adeta destan yazdı. Yüzde 62'lik rekor oy oranıyla Şırnaklı kardeşlerim tercihini AK Parti'den ve AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinden yana kullandı. Şırnak ferasetiyle, dik ve sağlam duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. 31 Mart seçimleri sadece Şırnak'ta değil, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bu seçimlerle beraber ülkemizin terörle mücadelesini çok daha kararlı, çok daha etkin bir şekilde yürütmeye başlamıştır. Terörden mağdur olan kardeşlerimiz bölücü örgütüne karşı tepkilerini çok daha gür bir sesle ifade eder oldular. 31 Mart seçimlerdeki tavrınızla evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine siz cesaret aşıladınız. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz. Bölgemizin geleceğinden teröre ve şiddete yer olmadığınızı siz haykırdınız. İstismar siyasetiyle bir yere varılamayacağını tüm dünyaya siz ilan ettiniz. Demokrasi dışında yol arayanlara, tehditle, şantajla, halkın iradesine gasbetmek isteyenlere 31 Mart'ta esaslı bir ders verdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak, terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz. Bize ve tüm Türkiye'ye bu iftiharı, bu gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz, bize inandığınız 11 Mart'ta, Adliye Meydanı'nda verdiğiniz söze sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. 31 Mart seçimlerinde siz bize sahip çıktınız, inşallah biz de size sahip çıkacağız. Sizi, bizi özellikle birbirine bağlayan o bağlara sahip çıkacağız. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüzle Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla Şırnak'ı büyütmeyi, daha da güzelleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'BİZİM HİZMET ANLAYIŞIMIZDA PARTİZANLIK YOKTUR'

AK Parti olarak 18 yıldır Türkiye'ye yaptıkları hizmete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet anlayışlarında partizanlığa yer olmadığına vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir zamanlar maalesef Şırnak'ın caddelerinde foseptik atıkları vardı. Ama şimdi bunlar artık yok, tarih oldu. Bugün Şırnak'a gelince elimiz boş gelmedik. Bugün burada eğitimden sağlığa, spordan altyapıya, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda Şırnak'a kazandırdığımız yaklaşık 3,5 milyarlık 591 yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Şırnak bizim gözbebeğimiz. Biz Şırnak'a ve Şırnaklı kardeşlerimize sevdalıyız. Biz sizi çıkar için, 3 kuruşluk dünya menfaati için değil sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Her zaman söylüyorum; biz milletimize efendi olmak için hizmetkar olmak için geldik. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirme yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda insanları etnik kökenlerine, inançlarına, dillerine göre ayırmak yoktur. Bizim hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. Biz hizmet götürürken aldığımız oya değil, ihtiyaca bakarız. Yatırım yaparken kökenlere değil, şehirlerin durumlarına bakarız. Biz proje geliştirirken başka hiçbir şeye değil, ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde siyasi tercihine, etkin kökenine, diline, inancına asla aldırmadan hizmet üretiyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü' şiarıyla 83 milyonun tüm fertlerini kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz gök kubbede baki kalan hoş sedaların en güzellerini işte bu hizmetler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimizin, gayretimizin en somut göstergesidir. Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldanmadan Şırnak'ı tarihin en büyük kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Son 18 yılda Şırnak'a eski rakamla 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik."

'MESLEK ODALARININ SABOTAJLARINA RAĞMEN SAĞLIK SİSTEMİMİZİN AKSAMASINA İZİN VERMEDİK'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede önemli başarılar sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanların başından geliyor. Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alanda gücü ve başarısı çok daha iyi anlaşılmıştır. Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini son 8 ayda katbekat toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu sağlık krizini hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük. Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşımıza testten, teşhis, tedavi ve ilaca kadar gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Muhalefetin ve gözünü hırs bürümüş meslek odalarının sabotajlarına rağmen sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik" dedi.

'TÜRKİYE'DE SANDIK VE DEMOKRASİ DIŞINDA HİÇBİR MEŞRUİYET ALANI YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda Türkiye'yi prangalarından, korkularından, iradesine vurulan zincirlerden kurtardıklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, "Milletin iradesini ne demokrasi düşmanı vesayet odaklarına ne de FETÖ´den PKK´sına kadar eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik. Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Terörle, baskıyla, aba altında sopa göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskiden kalmıştır. Türkiye´nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimi nasıl başarısız olduysa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacaktır. Bunun için hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Kardeşliğimiz yücelteceğiz, dayanışmamızı büyüteceğiz. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize yönelik saldırılar karşısında birbirimize kenetlenerek, fitne odaklarına gereken cevabı vereceğiz. Tarih boyunca olduğu gibi Türk, Kürt, Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Laz, Arnavut tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız. Tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Her karışı için büyük bedeller ödediğimiz tek vatan üzerine ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'de vücut bulan tek devlet sınırlarında huzurlarınızda yaşayacağız" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Şırnak Mücahit YOLCU, Ahmet ÜN, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN

2020-10-18 18:19:31



