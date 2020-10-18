Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’tan ayrıldı

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AK Parti İl Kongresine katılan ve çeşitli açılışlar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak’tan ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şırnak il kongresi ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Şırnak’a geldi. İlk olarak Şırnak Şehir Stadı'nda partililerle buluşup AK Parti kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Buradaki konuşmanın ardından Valilik önüne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 milyarlık 591 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Valilik binasında toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Şırnak’tan ayrıldı.

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