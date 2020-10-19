Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 1218 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20'si terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-10-19 11:03:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.