Şırnak'ta korona virüsün fedakar çalışanlarından vatandaşlara 'Tedbirlere uyun' uyarısı

Şırnak’ta pandemi servislerinde korona virüslü hastaları tedavi ederken hastalığa yakalanan fedakar sağlık çalışanları, hastalığı atlattıktan hemen sonra görevleri başına dönmeye devam ediyor. sağlık çalışanları, hastalığın hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Şırnak’ta korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, aile özlemlerini bir kenara bırakıp hastalar için mücadele etmeye devam ediyor. Hayatlarını riske atan ve birçoğu koronaya yakalanan sağlık çalışanları, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmesini istedi. Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi pandemi servisinde önlüklerinin üzerine tulum giyen, üst üste üç maske ile koruyucu siperlik takan sağlıkçılar, korona virüs hastalarını hayatta tutmak için canla başla mücadele veriyor. Korona virüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor.



Hastalığı yenen sağlık çalışanları görevlerinin başında

Pandemi servisi yoğun bakım hemşiresi Mustafa Yaşar, yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalandığını söyledi. Yaşar, "İlk başlarda herhangi bir belirtisi olmuyor. Sadece eklem ağrısı oluyor. Ama sonrasında ciddi solunum sıkıntılarım olmaya başladı. Yaklaşık bir hafta hastanede yattım, tedavi gördüm. Tedaviden sonra da yaklaşık 15 gün karantinada kaldım. Karantinadan sonra iyileşme eğilimi gösterdim ama hala belirtilerim var. Çoğu insan bu virüsü kale almıyor. Gerçekten çok sıkıntılı bir virüstür. Özellikle insan sağlığını çok kötü etkiliyor. Özellikle nefes darlığı, bunu hala yaşıyorum. İnsanların bu virüsü önemsemesini öneriyorum. Biz hastalarla birebir temas halindeyiz. Yoğun bakımda çalıştığım için hastaların durumunu ve nasıl çırpındıklarını görebiliyoruz" dedi.



"Çok zorlu süreçler yaşadık"

Pandemi servisi hemşiresi Sabri Saltan, korona virüs servisinde çalışmaya başladıklarında çok zorlu süreçler yaşadıklarını söyledi. Sultan, "Ailelerimizle bağlantılarımız kesildi, çok insanla muhatap olamadık. Sosyal hayatımız kesinlikle durdu. Ekip gücüyle bu zorlukların üstesinden geldik. Burada çok hastamıza uyguladığımız tedavi ve bakım sayesinde de çoğu hastamızı da taburcu ettik. Şu an zorlukların üstesinden gelmiş, daha güçlü şekilde bu pandamı sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Bazı hastalarımız sıkıntı yaşayabiliyor. Nefes darlığı çok fazla çekip yüksek ateş yaşayabiliyorlar. Bu hastalarımızın başında gece gündüz kaldığımız oldu. Pandemi süreci başladığından beri ben burada çalışıyorum. O yüzden pandemi sürecini içten içe yaşadım. Zorlukları çok fazla oldu. İşimi sevdiğim için, işimiz ne kadar zor olsa da burada devamlı çalışmak isterim. Bu pandemi sürecinde yaşanan zorluklara katkı sunmak hoşuma gidiyor. Hastalarımızı sıklıkla takip ettiğimiz için onlarla sık temas halindeyiz. Buda bizim sosyal hayatımızı kısıtlıyor. Şu süreçte hastalarımızın çoğu dünya çapında oluşan pandemi süreciyle büyük korku yaşıyorlar. Çoğunun psikolojik olarak düştüğünü görüyoruz. Bu süreçte de bize düşen en büyük görev bakım ve moral verme oluyor. Refakatçileri olmadığı için bütün ihtiyaçlarını giderme bize düşüyor. Hastalarımız yaşlı oluyor, yemek yiyemiyorlar. Bunlara yemeklerini yedirmek ve ilaçlarını yedirmek bize düşüyor. Bu da normal şartlarda hemşirelerin yükünü elbette artırıyor" diye konuştu.



"Hem biz hem hastalar çok zor bir süreç geçiriyoruz"

Hemşir Veysel Bence ise "Korona virüs süreci başladığından bu yana Şırnak Kadın Doğum Hastanesi pandami servisinde çalıştım. Hem biz hem de hastalar çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hastalarımız pozitif hastalar. Hastalarımız ve biz burada ailelerimiz ile görüşemiyoruz. Kaç aydır ailem ile görüşemiyorum. Moral olarak düşüyoruz ama arkadaşlar ve hastalar birbirimize moral vermeye çalışıyoruz. Hastalar psikolojik olarak çok zor durumda oldukları için tepkilerini en süt seviyede gösterebiliyorlar. Biz de bunu çözmek için arkadaşlarımızla çok iyi bir koordinasyon içinde bunu yönetebiliyoruz. Hastaların odalarına girerken çok fazla ekipman kullanıyoruz, buda bizi zorluyor. İnşallah hep beraber güzel yarınlar için bu süreci atlatacağız" şeklinde konuştu.



"Bize düşen hastalarımızın yanında olmak"

Hemşire Gamze Bik, şu anda dünyanın sıkıntılı bir süreç geçirdiğini söyledi. Bik, "Bize düşen görevde burada hastalarımızın yanında olmak. En başta tedavilerini aksatmadan güzel bir şekilde yapabilmek, ailelerine haber vermek. Ben mesleğimi çok sevdiğim için disiplinli bir şekilde çalışmaya gayret ediyorum. İnternet çağında yaşıyoruz ama korona virüs ile ilgili bilgisi olmayan çok sayıda insan var. O yüzden mümkün oldukça virüsün ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını sürekli hastaları bu konuda bilgilendiriyorum. Hastalara özellikle moral konusunda çok destek olduğumu düşünüyorum. Hastalarımızı dışarı çıkaramadığımız için bizde hastalarımıza psikolojik olarak destek veriyoruz. Hastalarımızda bu durumumuzdan dolayı çok mutluluk duyuyorlar. Bu psikolojik destek faydalı oluyor. O yüzden tedaviye de daha çabuk yanıt veriyorlar. İnşallah bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağız. Tedbirlerimizi alarak daha sağlıklı ve güzel bir ortam sağlayacağız" dedi.

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