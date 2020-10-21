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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta Bilim Merkezi kuruldu

İHA

Şırnak’ta Bilim Merkezi kuruldu

Şırnak Üniversitesinin Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi Projesi Dicle Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirildi.
Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde kurulan Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi gerek tanıtım figürleriyle maketleri ve gerekse 3D modelleriyle gösterim sağlayacak. Merkezde ziyaretçilere görsel ve işitsel cihazlarla uygulamalı eğitim sunumları yapılarak bilgi en iyi şekilde aktarılacak, böylece bölgenin hem turistik hem de ticari alanda kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi. Projenin amacının sessiz ve ruhsuz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması istenmeyen ve yasak olan objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar oluşturmak olduğu belirtildi.
Merkezde Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme sunumları, broşür, el ilanı, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirileceği, merkezin ziyaretçilerinin öncelikle ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademelerde öğrenim gören öğrenciler oluşturacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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