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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi'de velilere yönelik 'dijital medya' konferansı

DHA

Silopi'de velilere yönelik 'dijital medya' konferansı


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)SOSYAL Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODiMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Şırnak´ın Silopi ilçesi Bahçeşehir Kolejinde velilere yönelik Dijital medya konulu konferans verdi.Bahçeşehir Koleji Konferans salonunda verilen seminere Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü Kurucu Müdürü Mahmut Aybi, öğretmen ve veliler katıldı. Uzaktan eğitimin öğrenci üzerindeki etkilerine değinen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODiMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, uzaktan eğitime değindi. Battle Royale oyunlarında şiddetin öğretildiğine dikkat çeken Eraslan, bu oyunlarında 4 kişinin grup şeklinde oynayarak sesli sohbet sayesinde dolandırıcılık gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. FETÖ terör örgütünün bile bu tür oyunları iletişim aracı olarak kullandığına katılımcılara aktardı."BAZI DERSLER ARTIK EVDEN YAPILACAK"Seminer sonrası açıklamada bulunan Prof. Dr. Levent Eraslan, "Uzaktan eğitim pandemi döneminde tüm dünyada büyük bir program olarak başladı. Biz de Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Araştırma Derneği olarak ülkenin çeşitli yerlerinde uzaktan eğitim dijital öğretim süreçleri ile ilgili çeşitli eğitimler veriyoruz. Bugün de Silopi'de, ülkemizde mart ayından itibaren başlayan eğitim süreçlerinde uzaktan eğitimin EBA sistemleri ile Milli Eğitim bağlamında devam ettirildiği, daha sonra bunun online sistemlere dönüştüğünü gördük. Bu süreçte öğretmenlerin ve velilerin ve çocukların çeşitli alanlarda neler yaşadığını gördük. Öncelikle uzaktan eğitimden asla geri adım atılmayacaktır. Bazı dersler artık evden yapılacaktır. Bu bir kazanım olarak yapılıyor ve hazırlıklı olmamız gerekir" dedi."DİJİTAL EĞİTİM KAVRAMINI KULLANMAMIZ ŞART"Teknolojik altyapı konusunda bazı problemlerin yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Eraslan, "Özellikle internet sağlayıcıları, ara yüzü dediğimiz uygulamaların yarattığı bazı problemleri gördük. Bunların çok hızlı bir şekilde aşılması gerekiyor. Şunu anladık ki anne ve babaların pedagojik yönleri çok kuvvetli değil. Türkiye'de öğretmenlerin ve okulların değerini yeni anladık. Öğretmenlerin uzaktan eğitime dönük dijital eğitime dönük öğretim yöntem ve teknikleri planlama ölçme ve değerlendirme alanında derslere olması gerekir. Özellikle mart ayından günümüze baktığımız zaman artık yavaş yavaş okullar çeşitli kademelerinde beraber, 2 Kasım'da da iki kademe katılarak açılacaktır. Bir deneyim yaşadık, bu deneyim sürecinde gördük ki uzaktan eğitimde farklı olarak bizim çeşitli tedbirler almamız gerekmektedir. Hem öğretmenlerimize dönük hem teknolojik alt yapıya dönük çeşitli girişimler yapmamız gerekmektedir. Öğretmenlerimize ve bu süreçte de çok olumsuz eleştirmenler yapan bazı açıklamalarda gördük. Biz şunu iddia ediyoruz dijital uzaklıkla başlayan bu kavram aslında dijital eğitimin kendisidir. Çünkü kullanılan yapay zeka, animasyonlar, öğrencinin gelişimine dönük yapılan bütün dijital kombinasyonlar dijital eğitim ile ilgilidir. Yani artık biz dijital eğitim kavramını kullanmanız şarttır" dedi.Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü Kurucu Müdürü Mahmut Aybi ise Bahçeşehir Koleji'nin yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital eğitim uygulaması Metodbox ve Türkiye´nin ilk eğitim odaklı yerli ve güvenli görüntülü konuşma platformu SeeMeet üzerinden de online eğitimleri başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. DHA-Eğitim Türkiye-Şırnak / Silopi DHA
2020-10-24 14:52:16

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