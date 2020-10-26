Şırnak'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK´ya yönelik 19-25 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrolle olmak üzere 11'i serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-10-26 11:49:36
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