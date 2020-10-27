Şırnak'ta, 35 okula 'Okulum Temiz' belgesi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, düzenlenen törenle 35 okula, 'Okulum Temiz' belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' gereğince 'Okulum Temiz' belgesi, Şırnak'ta 35 okula verildi. Okullara belgelerin dağıtılması için Güzel Sanatlar Lisesi'nde Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'in katılımıyla tören düzenlendi.

Programda konuşan Vali Pehlivan, kent genelindeki 745 okulun tamamında 'Okulum Temiz' belgesini almak için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Tabi gönül arzu ediyor bu belgeyi bütün okullara verelim. Başvuru yapan okullarımızın arasında 35'ine belge takdim edeceğiz. Ama bu belge bütün okullarımıza yakışır. Bütün okullarımızın bu belgeyi almaya hak kazanmalarını istiyorum. Okullarımızda bugün olduğu gibi belgeyle de karşılığını bulan bu çalışmaları başlangıç olarak görüyoruz. Bir okulumuzun temiz okul belgesi alması sonuç değil başlangıçtır. Bundan sonra hepimize düşen bu çıtayı asla aşağı düşürmemektir. belge alan okullarımızın sayını giderek artıracağız. Hata 745 okulumuzun tamamını da belge sahibi yapacağız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-10-27 12:29:25



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