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Şırnak'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 

DHA

Şırnak'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi 


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri düzenledikleri eylemle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed´i hedef alan karikatürleri savunan sözleri protesto edildi.
Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Şırnak İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri eylemle İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'u protesto etti.
Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Mabetler kutsaldır, kutsala dokunma' 'Batı insandan ve İslam'dan korkuyor', 'Demokrasi yalan, ırkçılık tava' dövizleri açan grup adına açıklamayı yapan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'dan korktuğunu ifade ederek, "Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, Hatem-ül Enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Aslında Macron, bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor. Hülasa, Macron, İslam'dan korkuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-10-27 13:56:33

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