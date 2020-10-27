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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Pehlivan robotik kodlama sınıfını açtı

İHA

Vali Pehlivan robotik kodlama sınıfını açtı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Dicle Ortaokulunda El Cezeri'nin Torunları Geleceği Kodluyor Projesi kapsamında robotik kodlama ve 3D yazıcılı robotik kodlama sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
Silopi Dicle Ortaokulundaki robotik kodlama ve 3D yazıcılı robotik kodlama sınıfının açılışına Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, öğretmenler ve davetliler katıldı. Sınıfta incelemede bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, bilim adamı ElCezeri ilgili öğrencilere bilgi verdi. Vali Pehlivan, "800 yıl önce bu topraklarda doğmuş, büyümüş, kendini yetiştirmiş, o zamanın şartlarında eğitim almış ve aldığı eğitimin çok ötesinde icatlar ortaya koymuş adeta bugün yeniden keşfedip robotik çalışmaları, sibernetiğin korucusu eserler ortaya koymuştur. Fil saatinden su kuyularındaki mekanizmalara kadar çalışmalar yapmıştır. Ne güzel sizler bu coğrafyada aynı dilde aynı ülkede onu takip ederek çağın gerekliliklerine uygun şekilde eserler ortaya koyuyorsunuz, koyacaksınız. Silopi ilçemizde ilk adım ama artacak, arttıracağız. İl genelinde 10 robotik kodlama merkezimiz olacak. Bu yeterli değil sayısını giderek arttıracağız. Beceri atölyelerimiz var. Onlarında sayısını iki katına çıkartıyoruz. Dicle Kalkınma Ajansı ile geçtiğimiz yıl bir proje yaptık. 55 atölye kuracağız. Bunların bir kısmı robotik kodlama ile ilgili olacak ve bütün ilçelerimizde olacak" dedi.
Öğrenciler de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile buluşmak istediklerini uçan araba Cezeri'nin tanıtımının Şırnak’ta yapılması temennisinde bulundu.

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