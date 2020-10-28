Şırnak Üniversitesinde kalite kültürü eğitim programı düzenlendi

Şırnak Üniversitesinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve birim öz değerlendirme raporu hazırlama hizmet içi eğitimi programı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen kalite kültürü eğitim programına Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, il dışında bulunması nedeniyle uzaktan bağlanarak katılım sağladı. Üniversitenin her alanda gelişmesi için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erkan, üniversitedeki akademik ve idari personelin kendilerini geliştirmeleri ve alanlarında verimli olmaları için çeşitli eğitim programları düzenlediklerini kaydederek, programa katılan personele başarılar diledi.

Şırnak Üniversitesi Kalite Koordinatörü Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Baz’ın eğitim programı ile ilgili bilgiler verdiği açılış konuşmasından sonra, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Ertaş, stratejik yönetim ve süreç yönetimi ile ilgili hazırlamış olduğu sunumda süreçle ilgili bilgiler paylaştı. Programın ikinci bölümünde ise Şırnak Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Nayci, katılımcılara liderlik ve kalite güvencesi kültürü hakkında bilgiler aktardı. Eğitim programında son olarak Şırnak Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Selim Erdamar da birim öz değerlendirme raporu hazırlama süreciyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

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