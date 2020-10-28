Cizre TSO Başkanı Sevinç, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kök ile görüştü

Koronavirüs ile o vitamin eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha ispatlandı

İpekyolu Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök, Şırnak'ın Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç ile bir araya gelerek nakliyecilerin sorunlarını görüştü.

Cizre TSO hizmet binasında yapılan görüşmede, TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Başkan Sevinç nazik ziyaretlerinden ötürü Kök’e teşekkür etti. Sevinç, ziyarette Habur Sınır Kapısında yaşanan sorunların tespiti ve sorunların çözümü hususunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Sevinç, özellikle nakliye sektörü ve ihracatçıların sorunlarının yanı sıra, pandemi süreci dolayısı ile yolcu giriş çıkışlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli kolaylığın sağlanması hususunda Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı yetkilileri ile iletişime geçilerek gerekli kolaylığın sağlanması noktasında talepte bulunduklarını ifade etti.

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