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Şırnak'ta, konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

DHA

Şırnak'ta, konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıl dönümü protokol ve vatandaşlarını katılımıyla yapılan konvoy etkinliği ile coşkuyla kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü Şırnak Valiliği'nce düzenlen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Koronavirüs tedbirleri altında valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Sami Geliş, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Öğrenciler, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Bugün geldiğimiz nokta itibari ile cumhuriyetlerimizin kazanımlarına sahip çıkmak, daha güçlü yarınlara yürümek adına çalışmak mücadele etmek, şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarına layık olmak için çalışmak hepimizin vatani ve insani sorumluluğudur. İçinde bulunduğumuz bölgede yıllardan beri bölücü terör örgütü vatandaşlarımıza türlü eziyetler, zulümler yaşattı. Ama başta güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın kararlı mücadelesi askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın ve vatandaşlarımızın mücadelesi ile çok şükür huzur ve güvenlik ortamını yakaladık. Devletimiz gücünü bu şer odalarına karşıda bir kere daha tarihten ve inançtan aldığı güçle hissettirdi. Ve çok şükür geleceğe güven ve umutla bakıyoruz" dedi.
Valilik bahçesinde yapılan törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümünü kent merkezinde yaptıkları konvoyla kutladı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-10-29 13:23:40

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